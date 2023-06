Rubikovo kocko želel sestaviti v podmornici 3700 metrov pod morjem

Poleg Sulemana in njegovega očeta Shahzade Dawooda so na krovu umrli še trije ljudje: Stockton Rush , 61-letni izvršni direktor podjetja OceanGate, ki je bilo lastnik Titana, 58-letni britanski poslovnež Hamish Harding in 77-letni Paul-Henry Nargeolet , nekdanji potapljač francoske mornarice in znani raziskovalec.

Christine Dawood je s hčerko potop spremljala s pomožnega plovila podmornice, ki se imenuje Polar Prince. Vsekakor nista pričakovali, da bosta dobili sporočilo, da so izgubili stik s Titanom. "V tistem trenutku nisem razumela, kaj to pomeni – potem pa je šlo vse samo še navzdol," je dejala.

"Resnično sem bila vesela zanju, saj sta si to že dolgo želela," je dejala. Dawoodova je svojega moža opisala kot nalezljivo radovednega glede sveta okoli sebe, zaradi katerega je družina po večerji gledala dokumentarne filme. Ko pa se je podmornica izgubila, sta njegova žena in hči lahko le nemočno opazovali s krova ladje Polar Prince, kako se iskalna in reševalna misija iz upanja spreminja v obup. "Mislim, da sem izgubila upanje, ko je minilo 96 ur," je dejala Dawoodova.

Povedala je, da je takrat poslala sporočilo svoji družini. "Rekla sem: 'Pripravljam se na najhujše.' Takrat sem izgubila upanje." Njena hči Alina je še nekaj časa vztrajala, je dejala. "Upanja ni izgubila vse do klica z obalne straže. Ko so nas v bistvu obvestili, da so našli razbitine."

Dawoodova je dejala, da se bosta s hčerko v Sulemanovo čast poskušali naučiti sestaviti Rubikovo kocko in da namerava nadaljevati moževo delo. "Sodeloval je pri toliko stvareh, pomagal je toliko ljudem in mislim, da resnično želim nadaljevati to zapuščino in mu dati to platformo ... to je precej pomembno tudi za mojo hčerko."

Na vprašanje, kako bosta s hčerko našli zadoščenje, je odgovorila: "Ali kaj takega sploh obstaja? Ne vem."

"Pogrešam ju," je dejala. "Resnično, res ju pogrešam."