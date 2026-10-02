Najstnik naj bi vodil izsiljevalsko skupino, povezano z okoli 1000 napadi

V središču preiskave operacije KillSwitch je tudi 16-letnik, ki ga sumijo, da je bil glavni operater oziroma administrator skupine KillSec, so sporočili z Europola. V operaciji so bili začasno aretirani trije osumljenci, preiskovalci pa so opravili osem hišnih preiskav v Grčiji, Romuniji, Španiji in Združenem kraljestvu. Evropski in ameriški organi pregona so 30. septembra prevzeli nadzor nad spletnim mestom skupine KillSec, ki je bilo namenjeno objavljanju ukradenih podatkov, in zavarovali najmanj 110 terabajtov podatkov pred nadaljnjim nepooblaščenim dostopom. Prevzeli so tudi nadzor nad petimi osrednjimi strežniki, vključno z infrastrukturo, ki se uporablja za upravljanje dejavnosti skupine in shranjevanje podatkov, pridobljenih od žrtev.

icon-chevron-right 1 4 icon-chevron-right Operacija KillSwitch Europol

Operacija KillSwitch Europol

Operacija KillSwitch Europol

Operacija KillSwitch Europol







Oblasti so prevzele tudi nadzor nad domenami, ki jih upravlja KillSec, in obiskovalce preusmerile na obvestilo o zasegu s strani organov pregona.

Ukradli podatke, nato je sledilo izsiljevanje

KillSec naj bi bil aktiven od približno leta 2024. Po navedbah preiskovalcev je skupina izkoriščala ranljivosti programske opreme in slabo zavarovane dostopne točke, zlasti do oblačnih shramb, ter tako vdirala v sisteme organizacij. Člani skupine naj bi nato kopirali občutljive interne podatke v infrastrukturo pod svojim nadzorom. Žrtve so se znašle na posebnem spletnem mestu skupine, ki jim je grozila z objavo ukradenih podatkov, če ne bodo plačale odkupnine. Če žrtve niso plačale, so kriminalci omogočili brezplačen prenos njihovih podatkov. V nekaterih primerih naj bi skupina prejela tudi visoke odkupnine. Doslej so kot uspešne opredelili okoli 500 domnevnih napadov, ta številka pa bi se lahko še spremenila, ko bodo preiskovalci preučili dokaze, zasežene med operacijo.

Preiskovalci z operacijo KillSwitch razbili kibernetsko kriminalno skupino FOTO: Europol

Preiskovalci so odkrili tudi, da je skupina za izgradnjo in vzdrževanje svoje infrastrukture izsiljevalske programske opreme in za identifikacijo potencialnih žrtev uporabljala umetno inteligenco. Oblasti zdaj pregledujejo zasežene naprave in podatke ter sledijo kriminalnemu dobičku skupine, vključno s kriptovalutami. Dokazi bi lahko pomagali pri identifikaciji dodatnih žrtev, napadov in oseb, vpletenih v delovanje skupine.

Glavni operater star le 16 let?