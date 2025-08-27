Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronika TujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronika TujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenija TujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi se Voyo
Tujina

Najstnik obsojen zaradi sodelovanja pri načrtovanju napada na oboževalce Swiftove

Berlin, 27. 08. 2025 09.31 | Posodobljeno pred 56 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
M.S.
Komentarji
1

Sodišče v Berlinu je obsodilo najstnika iz Sirije zaradi sodelovanja v pripravah na izvedbo terorističnega napada na koncertih zvezdnice Taylor Swift na Dunaju. Sodniki so mu izrekli 18-mesečno pogojno kazen.

Danes 16-letni Mohammad A. se je po navedbah sodišča radikaliziral na spletu zaradi "propagande Islamske države". Spoznan je bil za krivega nudenja pomoči najstniku iz Avstrije pri načrtovanju napada. "Obtoženi mu je poslal videoposnetek z navodili za izdelavo bombe in ga povezal s članom IS," je sporočilo sodišče. 

Mohammad A., ki je bil v času storitve kaznivega dejanja star 14 let, je med sojenjem v celoti priznal krivdo. 

Trije razprodani koncerti priljubljene ameriške pevke Taylor Swift na Dunaju so bili lani odpovedani, potem ko so avstrijske oblasti s strani ameriške Cie prejele opozorilo, da se osebe, povezane z Islamsko državo, pripravljajo na izvedbo terorističnega napada. Na podlagi obveščevalnih podatkov, ki so jih zbrali, naj bi osumljenci nameravali ubiti več deset tisoč oboževalcev Swiftove.

Oboževalci Taylor Swift po odpovedi koncertov na Dunaju.
Oboževalci Taylor Swift po odpovedi koncertov na Dunaju. FOTO: AP

Avstrijske oblasti so kasneje prijele glavnega osumljenca, 19-letnega avstrijskega državljana s koreninami iz Severne Makedonije. Ta je priznal, da je nameraval izvesti napad z eksplozivom in noži. 

Nemške oblasti sicer zaznavajo vse večjo radikalizacijo mladih, tako med skrajno desnico in radikalno levico kot tudi med islamskimi skrajneži, poroča Guardian. 

taylor swift koncert teroristični napad
Naslednji članek

Begosumen Bolsonaro s sledilno napravo še pod 24-urnim nadzorom

Naslednji članek

Množični pretep v kampu: sodelovali Hrvati, Srba, Črnogorec in Bosanec

KOMENTARJI (1)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Morgoth
27. 08. 2025 10.32
18 mesečna POGOJNA kazen🤡🤡🤡
ODGOVORI
0 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1155