Najstnik obsojen zaradi sodelovanja pri načrtovanju napada na oboževalce Swiftove

Danes 16-letni Mohammad A. se je po navedbah sodišča radikaliziral na spletu zaradi "propagande Islamske države". Spoznan je bil za krivega nudenja pomoči najstniku iz Avstrije pri načrtovanju napada. "Obtoženi mu je poslal videoposnetek z navodili za izdelavo bombe in ga povezal s članom IS," je sporočilo sodišče.

Mohammad A., ki je bil v času storitve kaznivega dejanja star 14 let, je med sojenjem v celoti priznal krivdo.

Trije razprodani koncerti priljubljene ameriške pevke Taylor Swift na Dunaju so bili lani odpovedani, potem ko so avstrijske oblasti s strani ameriške Cie prejele opozorilo, da se osebe, povezane z Islamsko državo, pripravljajo na izvedbo terorističnega napada. Na podlagi obveščevalnih podatkov, ki so jih zbrali, naj bi osumljenci nameravali ubiti več deset tisoč oboževalcev Swiftove.