Najstnik organiziral zabavo, grozi mu kazen v višini 10.799 evrov

19-letniku so izrekli visoko globo po tem, ko je v petek zvečer na hišno zabavo v njegovem domu na Harlaxton Drive v Nottinghamu povabil več kot 50 ljudi, je sporočila nottinghamska policija. Dodali so, da bo gostitelj, v primeru da ne plača ali prizna globe, moral pred sodnika, poroča The Guardian.

V ponedeljek začne v Veliki Britaniji veljati nov ukrep za zajezitev širjenja koronavirusa. Vsa družabna srečanja, tako v zaprtih prostorih, kot tudi na prostem, bodo omejena na skupine največ šestih ljudi. Britanska policija je zato vse, ki so nameravali ta konec tedna organizirati še kakšno večje druženje ali zabavo opozorila, naj še enkrat dobro premislijo, ali pa se soočijo s posledicami.

"Še vedno smo sredi globalne pandemije"

Pomočnik glavnega policistaSteve Cooper iz nottinghamske policije je dejal: "Vsi se moramo zavedati, da smo še vedno sredi globalne pandemije in vsi moramo prevzeti odgovornost za svoja dejanja."Dodal je, da je bil najstnik jasen primer organizatorja, ki je namerno kršil pravila, brez da bi pri tem pomislil na kogar koli drugega."Zato smo uporabili vsa pooblastila, ki jih za tovrstno početje lahko."

Pojasnil je, da lahko v skladu z veljavnimi pravili globo izrečejo vsakomur, ki gosti srečanja za več kot 30 ljudi, globe pa so lahko visoke največ 10.000 funtov (10.799 evrov). "Kazen smo izrekli na predvečer, ko pravila postajajo še strožja. Kot smo pokazali, se ne bojimo uporabiti vseh svojih pooblastil in ne bomo prizanesljivi do tistih, ki namerno ogrožajo življenja drugih ljudi."

John Apter iz policijske zveze Anglije in Walesa je dejal: "Obstaja resnično tveganje, da bodo nekateri prebivalci izkoristili trenutne razmere in ta vikend izkoristili za zadnje zabave pred strožjimi omejitvami."Policija v Manchesterju je nekaj kršiteljev kaznovala tudi v soboto. Izpostavili so eno zabavo v Stockportu, ki se jo je udeležilo 45 ljudi. Obveščeni pa so bili tudi o nekaj drugih primerih kršitev.