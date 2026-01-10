Najstnika metala kepe v avtomobile, izbruhnil pretep: eden umrl

Nizozemska policija je v četrtek v mestu Schiedam aretirala dva najstnika, medtem ko preiskuje smrt 60-letnega moškega, za katerega menijo, da je bil morda napaden po prepiru zaradi metanja snežnih kep, poroča Euronews.

"Po metanju snežnih kep in izmenjavi udarcev je najverjetene izbruhnil pretep," je v izjavi sporočila nizozemska policija. "Preiskava še poteka, da bi ugotovili, kaj točno sta osumljena storila ali rekla," so dodale oblasti.

Reševalci niso mogli oživiti žrtve, moški je na kraju umrl. Policija je najstnika identificirala na podlagi posnetkov varnostnih kamer.