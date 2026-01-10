Naslovnica
Tujina

Najstnika metala kepe v avtomobile, izbruhnil pretep: eden umrl

Ljubljana , 10. 01. 2026 10.30 pred 8 minutami 1 min branja 2

Avtor:
A.K.
Kepa

Na Nizozemskem se je potegavščina dveh najstnikov tragično končala. Policija domneva, da sta najstnika metala snežne kepe na mimovozeče avtomobile, kar je privedlo do fizičnega spopada s 60-letnikom. Ta je po pretepu umrl.

Nizozemska policija je v četrtek v mestu Schiedam aretirala dva najstnika, medtem ko preiskuje smrt 60-letnega moškega, za katerega menijo, da je bil morda napaden po prepiru zaradi metanja snežnih kep, poroča Euronews. 

Snežna kepa
Snežna kepa
FOTO: Shutterstock

"Po metanju snežnih kep in izmenjavi udarcev je najverjetene izbruhnil pretep," je v izjavi sporočila nizozemska policija. "Preiskava še poteka, da bi ugotovili, kaj točno sta osumljena storila ali rekla," so dodale oblasti.

Reševalci niso mogli oživiti žrtve, moški je na kraju umrl. Policija je najstnika identificirala na podlagi posnetkov varnostnih kamer.

