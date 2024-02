Najstnika ubila svojo mamo, babici pa dejala, da so ju ugrabili

Španska policija je truplo ženske odkrila v garaži pod hišo, v kateri je živela s svojim možem in dvema otrokoma. Po poročanju španskega časnika El Pais sta osumljenca 48-letnico ubila v kuhinji, njeno truplo pa nato zavila v vrečo za smeti in skrila v prtljažnik vozila. Policija je na truplu, ki je bilo zvezano, usta pa so bila zamašena, našla vbodno rano na vratu. El Mundo neuradno poroča, da naj bi mladoletnika nameravala z avtom pobegniti in se znebiti trupla, a sta trčila v steno garaže.

Preiskava policije se je takoj usmerila v otroka pokojne, ki so ju našli v bližnjem parku. Preiskovalci domnevajo, da je za smrt ženske odgovoren starejši otrok, ki mu je sodišče zdaj odredilo šestmesečni pripor. Ekipa psihiatrov in socialnih delavcev bo medtem pripravila poročilo o 15-letnikovih družinskih, psiholoških in vzgojnih okoliščinah.

Mlajši otrok zaradi svoje starosti ni kazensko odgovoren in mu posledično ne morejo soditi za umor. Pristojne službe so ga namestile v center za mladoletnike.