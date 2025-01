Najstniki klicali na pomoč, aktivisti v gozdu našli trupla: kje so bile oblasti?

Guardian poroča o ugotovitvah dveh humanitarnih organizacij, ki sta zbrali dokaze o tem, da so bolgarske oblasti ignorirale klice na pomoč treh egiptovskih migrantov. Ker niso dobili pomoči, so umrli. Med dokazi so fotografije, pričevanja in sporočene geolokacije, ki domnevno kažejo, da bolgarskim oblastem ni uspelo rešiti dečkov, ki so poklicali na pomoč, ko so se borili z mrazom in izgubili v bolgarskih gozdovih.

Organizaciji No Name Kitchen (NNK) in Collettivo Rotte Balcaniche (CRB) trdita, da poročilo, ki so ga naslovili na Frozen Lives razkriva širšo sliko brutalnega vedenja do migrantov na evropskih mejah. Kot opisujeta organizaciji, so bili zjutraj 27. decembra 2024 prvič obveščeni, da so na številko za nujne primere prejeli klice treh najstnikov, ki so v smrtni nevarnosti in ki so na številko, ki so jo vzpostavile dobrodelne organizacije, pošiljali tudi svoje lokacije GPS. Aktivisti so nato večkrat poklicali uradno številko za klic v sili 112 in tudi sami poskušali priti do najstnikov. Bolgarska mejna policija je domnevno ovirala poskuse reševanja organizacij, čeprav so ji pokazali videoposnetek enega od dečkov v snegu.

Truplo prvega od njih so aktivisti našli 29. decembra 2024, potem ko je temperatura na območju padla pod ledišče. Za njim so našli še dve trupli. Okoli enega izmed njih so bile po trditvah aktivistov, ki so odkrili truplo, sledi škornjev, iz česar sklepajo, da ga je mejna policija našla že pred tem, pa so se odločili, da truplo pustijo ležati kar tam. Aktivisti, ki so se pozneje vrnili na prizorišče, pravijo, da so ugotovili, da so bile vse sledi odtisov pozneje izbrisane. Eden od tistih, ki so odkrili truplo v snegu, je dejal, da se jim je slika za vedno vtisnila v spomin.

Organizacije za človekove pravice vse pogosteje tarče napadov

Kot opozarjajo, so policisti aktiviste ovirali pri iskanju oseb v stiski, eno od aktivistk naj bi preiskali in jo pri tem celo slekli. Med drugim poskusom reševanja naj bi bila ena skupina prisiljena pešačiti približno deset kilometrov do najbližjega mesta, medtem ko ji je v avtomobilu sledila mejna policija. Več organizacij za človekove pravice je v zadnjih letih sprožilo alarm zaradi, kot pravijo, močnega porasta napadov na tiste, ki izkazujejo solidarnost in delajo s prosilci za azil in migranti po vsej Evropi.