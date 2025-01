Najstniku zaradi umora treh deklic v Southportu 52 let zapora

Sodišče v Liverpoolu je najstnika obsodilo na 52 let zapora zaradi umora treh deklic v lanskem napadu z nožem v obmorskem mestu Southport na severozahodu Anglije. Napad je v številnih mestih v Veliki Britaniji sprožil množične proteste in nasilne izgrede, v povezavi z nemiri pa je policija aretirala več sto ljudi.

18-letni Axel Rudakubana je ta teden priznal, da je umoril tri deklice, stare šest, sedem in devet let. V napadu je bilo ranjenih še deset ljudi, med njimi osem otrok. V luči tega je priznal tudi krivdo za deset poskusov umora, posedovanje noža, proizvodnjo strupa ricin in posedovanje priročnika za usposabljanje teroristične mreže Al Kaida. Sodišče mu je danes izreklo kazen 52 let zapora. Če bi bil v času napada polnoleten, bi dobil dosmrtno kazen, je dejal sodnik. Ocenil je še, da je malo verjetno, da bodo Rudakubano kdaj izpustili na prostost, poroča britanski BBC.

Axel Rudakubana FOTO: Profimedia icon-expand

Po besedah sodnika je najstnik nameraval ubiti karseda veliko ljudi. V ta namen si je tudi kupil nož s posebej ostro konico in bral gradivo o tem, kako zabosti ljudi. Sodnik je še dejal, da ni dokazov, da je imel Rudakubana teroristični namen. Je pa dodal, da je njegova krivda enakovredna terorističnim dejanjem, ne glede na njegov namen. Rudakubana po oceni sodnika ni kriv za nemire, ki so izbruhnili po napadu. "Tega ni povzročil," je dejal sodnik. Pred branjem sodbe je 18-letnik dvakrat zmotil postopek, zaradi česar je sodnik vsakič odredil, da ga odpeljejo v sosednjo sobo. Po poročanju britanskih medijev je bilo v sodni dvorani prisotnih več kot 30 družinskih članov žrtev. Britanski premier Keir Starmer je po razsodbi sporočil, da stoji ob strani družinam žrtev in prebivalcem Southporta. "Niste sami. V vaši žalosti smo z vami," je poudaril po poročanju medijev. Dodal je, da je bil napad grozodejstvo, ter izpostavil, da napadalec verjetno ne bo nikoli izpuščen na prostost. "Po enem najbolj pretresljivih trenutkov v zgodovini naše države smo nedolžnim mladim dekletom in vsem prizadetim dolžni zagotoviti spremembe, ki si jih zaslužijo," je po navedbah BBC še dejal Starmer. Rudakubana je 29. julija lani na poletni plesni delavnici na temo Taylor Swift v Southportu skupno zabodel 11 otrok in dva odrasla, ki sta skušala zaščititi otroke med napadom, v katerem so umrle tri deklice. Napadu so sledili nasilni izgredi v številnih mestih v Veliki Britaniji, ki so jih še dodatno podpihovale dezinformacije, da je bil napadalec islamist.