Najstniški šahovski velemojster naj bi goljufal v več kot 100 igrah

Hans Niemann, 19-letni ameriški šahovski velemojster, je verjetno goljufal v več kot 100 spletnih igrah, vključno s tistimi, ki so mu prinesle denarne nagrade, je pokazala preiskava ene najbolj priljubljenih športnih spletnih strani.

Spletna stran Chess.com je poročilo na 72 straneh objavila v torek, mesec dni po tem, ko je na pokalu Sinquefield v St. Louisu petkratni svetovni prvak Magnus Carlsen 19-letnega Hansa Niemanna obtožil goljufije, saj naj bi si pomagal z elektroniko. Sodeč po poročilu, ki ga je prvi pridobil Wall Street Journal, je Niemann leta 2020 priznal goljufanje glavnemu direktorju omenjene spletne strani, zaradi česar so ga tudi začasno izključili iz platforme. V poročilu piše, da je Chess.com septembra zaprl Niemannov račun zaradi priznanja o goljufanju, sumov v njegovo nedavno igro in zaskrbljenosti glede strmega, nedoslednega dviga v njegovih rezultatih. "Čeprav ne dvomimo, da je Hans nadarjen igralec, ugotavljamo, da so njegovi rezultati statistično izjemni," so zapisali. Niemann je sicer že javno priznal goljufanje pri igrah na spetu, ko je bil star 12 in 16 let, vendar pa omenjena preiskava nakazuje, da je goljufal tudi pred kratkim. Chess.com ima na milijone uporabnikov in gosti več kot 10 milijonov šahovskih partij na dan. Za odkrivanje domnevnega goljufanja spletno mesto uporablja programsko opremo, ki označuje sumljive poteze tako, da primerja poteze igralca s potezami, ki jih predlaga šahovski mehanizem. Glede na poročilo je na spletnem mestu goljufalo manj kot 0,14 % igralcev. Niemann se na obtožbe še ni odzval.

Spomnimo Prejšnji teden se je partija med Carlsenom in Niemannom končala le po nekaj sekundah, saj je Norvežan odstopil po samo eni potezi in brez komentarja zapustil video klepet, v katerem je potekal dvoboj. Američana je javno obtožil goljufanja. Na Twitterju je zapisal, da je 19-letni ameriški šahist goljufanje priznal že v mladih letih, goljufal pa naj bi tudi v dvoboju proti njemu in pred tem še večkrat. 31-letni Carlsen ni navajal podrobnosti, le potrdil je poročila zadnjih nekaj tednov, da naj bi Niemann goljufal. "Nekaj moramo storiti glede goljufanja v šahu. K temu bom prispeval tako, da ne bom igral proti igralcem, ki so goljufali v preteklosti, saj ne morem biti prepričan, kaj bodo takšni igralci počeli v prihodnosti. Upam, da bo resnica prišla na dan, kakršna koli že bo," je zapisal.