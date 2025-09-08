Najsvetejši kraj želijo spremeniti v turistični megaprojekt: luksuzne vile in hoteli

Gora Sinaj je kraj, kjer naj bi Mojzes prejel deset zapovedi. Mnogi verjamejo tudi, da je to kraj, kjer je po Svetem pismu in Koranu Bog govoril preroku iz gorečega grma. Tam je tudi samostan sv. Katarine iz 6. stoletja, ki ga upravlja grška pravoslavna cerkev. A vse kaže, da bo eden najsvetejših krajev postal prestižni megaresort, poroča BBC.

Egipt je leta 2021 začel svoj državni projekt Velike preobrazbe za turiste. Načrt vključuje odprtje hotelov, ekoloških nastanitev in velikega centra za obiskovalce, pa tudi širitev majhnega bližnjega letališča in žičnice na Mojzesovo goro. Vlada projekt promovira kot "dar Egipta celotnemu svetu in vsem religijam. "Projekt bo nudil vse turistične in rekreacijske storitve za obiskovalce, spodbujal razvoj mesta Sveta Katarina in okolice, hkrati pa ohranjal okoljski, vizualni in dediščinski značaj neokrnjene narave ter zagotavljal nastanitev za tiste, ki delajo na projektih Svete Katarine," je lani dejal egiptovski minister Sherif el-Sherbiny.

Projekt je bil predstavljen kot nujen z trajnostni razvoj, ki bo spodbudil turizem, vendar je bil beduinom, ki živijo na tem koščku zemlje, vsiljen proti njihovi volji, za BBC zatrjuje Ben Hoffler, britanski potopisec, ki je tesno sodeloval s sinajskimi plemeni. To ni razvoj, kot ga vidijo ali zahtevajo beduini, ampak je vsiljen od zgoraj navzdol, da bi služil interesom tujcev pred interesi lokalne skupnosti, pravi. Okoli beduinskega plemena se na silo gradi nov urbani svet, je dodal: "To je svet, od katerega so se vedno odločili ostati ločeni, s čigar gradnjo niso soglašali in ki bo za vedno spremenil njihov prostor." Domačini, ki jih je približno 4000, o spremembah ne želijo govoriti.