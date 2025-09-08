Svetli način
Tujina

Najsvetejši kraj želijo spremeniti v turistični megaprojekt: luksuzne vile in hoteli

Kairo , 08. 09. 2025 10.30 | Posodobljeno pred eno minuto

Obiskovalci in romarji so se leta podajali na goro Sinaj, da bi opazovali sončni vzhod nad neokrnjeno, skalnato pokrajino. Zdaj je eden najsvetejših krajev v Egiptu, ki ga častijo judje, kristjani in muslimani, v središču nečastnega spora zaradi načrtov, da bi ga spremenili v nov turistični megaprojekt.

Gora Sinaj je kraj, kjer naj bi Mojzes prejel deset zapovedi. Mnogi verjamejo tudi, da je to kraj, kjer je po Svetem pismu in Koranu Bog govoril preroku iz gorečega grma. Tam je tudi samostan sv. Katarine iz 6. stoletja, ki ga upravlja grška pravoslavna cerkev. A vse kaže, da bo eden najsvetejših krajev postal prestižni megaresort, poroča BBC.

Gora Sinaj in samostan svete Katarine
Gora Sinaj in samostan svete Katarine FOTO: Shutterstock

Dolgo izolirana puščavska lokacija – območje svetovne dediščine Unesca, ki obsega samostan, mesto in goro bo kmalu povsem drugačna. Tam gradijo luksuzne hotele, vile in nakupovalna središča.

'Velika preobrazba za turiste'

Egipt je leta 2021 začel svoj državni projekt Velike preobrazbe za turiste. Načrt vključuje odprtje hotelov, ekoloških nastanitev in velikega centra za obiskovalce, pa tudi širitev majhnega bližnjega letališča in žičnice na Mojzesovo goro. Vlada projekt promovira kot "dar Egipta celotnemu svetu in vsem religijam. "Projekt bo nudil vse turistične in rekreacijske storitve za obiskovalce, spodbujal razvoj mesta Sveta Katarina in okolice, hkrati pa ohranjal okoljski, vizualni in dediščinski značaj neokrnjene narave ter zagotavljal nastanitev za tiste, ki delajo na projektih Svete Katarine," je lani dejal egiptovski minister Sherif el-Sherbiny.

Projekt je bil predstavljen kot nujen z trajnostni razvoj, ki bo spodbudil turizem, vendar je bil beduinom, ki živijo na tem koščku zemlje, vsiljen proti njihovi volji, za BBC zatrjuje Ben Hoffler, britanski potopisec, ki je tesno sodeloval s sinajskimi plemeni. To ni razvoj, kot ga vidijo ali zahtevajo beduini, ampak je vsiljen od zgoraj navzdol, da bi služil interesom tujcev pred interesi lokalne skupnosti, pravi. Okoli beduinskega plemena se na silo gradi nov urbani svet, je dodal: "To je svet, od katerega so se vedno odločili ostati ločeni, s čigar gradnjo niso soglašali in ki bo za vedno spremenil njihov prostor." Domačini, ki jih je približno 4000, o spremembah ne želijo govoriti. 

Najbolj glasna nasprotnica Grčija

Do sedaj je načrtom najbolj nasprotovala Grčija zaradi svoje povezave s samostanom. Napetosti med Atenami in Kairom so se zaostrile, potem ko je egiptovsko sodišče maja razsodilo, da se samostan sv. Katarine – najstarejši neprekinjeno uporabljen krščanski samostan na svetu – nahaja na državnem zemljišču. Po desetletjih trajajočem sporu so sodniki dejali, da je samostan "upravičen le do uporabe" zemljišča, na katerem stoji, in arheoloških verskih najdišč, ki so posejana po njegovi okolici. Atenski nadškof Hieronim II., poglavar Grške cerkve, je sodbo obsodil in opozoril, da se duhovni svetilnik sooča z eksistenčno grožnjo. Egitpovske oblasti so sicer zanikale, da bi želele razlastiti premoženje samostana.

