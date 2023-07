Najtoplejši teden v zgodovini globalnih meritev

Univerza meritve izvaja zadnjih 44 let, doslej pa povprečne svetovne temperature niso še nikoli presegle 17 stopinj Celzija. Zdaj je to povprečje celotnega tedna. Že letošnji junij je bil na globalni ravni najtoplejši doslej, je včeraj sporočil evropski servis za satelitsko spremljanje podnebnih sprememb Copernicus (C3S).

Na Kitajskem so temperature ta teden dosegle 43,3 stopinje Celzija, celo na Antarktiki so bile temperature v tem tednu za 4,5 stopinje Celzija nad povprečjem. V Alžiriji so se temperature zvečer v četrtek dvignile na 39,6 stopinje Celzija, segreva pa se tudi Evropa, saj v Nemčiji v nedeljo pričakujejo 37 stopinj.

Letošnje poletje na severni polobli je že zaznamovalo nekaj izrednih vremenskih pojavov, vključno s sušo v Španiji in vročinskimi valovi na Kitajskem in v ZDA.

Kot je v izjavi navedel C3S, je letošnji junij krepko presegel rekord izpred šestih let. Rekordne junijske temperature so meteorologi izmerili v severozahodni Evropi, kjer so v vodah okoli Irske, Velike Britanije in v Baltskem morju zabeležili "izjemne morske vročinske valove". Obseg antarktičnega ledu je dosegel najnižjo raven od začetka satelitskih merjenj in je bil kar 17 odstotkov pod povprečjem.

Bistveno topleje kot ponavadi je bilo v delih Kanade, ZDA, Mehike, Azije in vzhodne Avstralije, po drugi strani pa je bilo nekoliko hladneje v zahodni Avstraliji in zahodu ZDA in Rusije, so še navedli pri C3S.