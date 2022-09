Najugodnejši mesti za jesenski oddih Lizbona in Atene, najdražji Amsterdam

Atene in Lizbona sta po podatkih raziskave najcenejši evropski mesti za jesenski oddih. Prvo mesto na lestvici najdražjih je letos zasedel Amsterdam. Med anketiranci pa je kljub njegovim vrtoglavim cenam najbolj priljubljen Pariz.

Britansko podjetje Post Office Travel Money je v svojo raziskavo vključilo 20 evropskih držav. Primerjali so cene pijače, hrane, nastanitve in obiska kulturnih znamenitosti, oziroma skupni strošek potovanja. Iz podatkov so ugotovili, da sta najcenejši evropski mesti za jesenski oddih Lizbona in Atene.

icon-expand Kljub temu, da so se v Lizboni povprečni stroški nastanitve na noč zvišali za 24 evrov, je najugodnejše evropsko mesto za jesenski oddih. FOTO: Twitter

Vikend oddih v Atenah za eno osebo tako v povprečju znaša 240 evrov, kar je 15 odstotkov manj kot leto poprej. Povprečni stroški nastanitve so se sicer v portugalskem sončnem mestu povišali Iz lanskih 43 evrov na noč na 67 evrov, a kljub višjim nastanitvenim stroškom je Lizbona najugodnejše mesto za jesenski oddih.

icon-expand V Atenah so se povprečni stroški dopustovanj v enem letu znižali za 15 odstotkov. FOTO: Shutterstock

Prvima dvema mestoma sledijo Krakov, Riga, Budimpešta in Praga. Tem se pa na lestvici desetih najugodnejših pridružujejo še Madrid, Berlin, Dubrovnik in Rim. To je sicer prvič, da so se Berlin, Madrid in Rim pojavili na lestvici najugodnejših. Je pa tudi prvič v zadnjih 20 letih, da so zahodna evropska mesta premagala vzhodna, poroča portal Euronews. Najdražja nočitev v Amsterdamu, najdražji obrok v Stockholmu Najdražji oddih bo za popotnike letos v Amsterdamu in v Benetkah. Povprečen obrok je medtem najdražji v Stockholmu. Tam bosta dve osebi za tri hodni meni z buteljko hišnega vina v povprečju zapravili 162 evrov, v najcenejših Atenah pa 45 evrov.

icon-expand Med evropskimi mesti ima Dubrovnik najdražji obisk kulturnih znamenitosti. FOTO: Shutterstock

Kulturne aktivnosti, kot so obisk muzeja, galerij in ogled kulturne dediščine so najdražji v Dubrovniku - povprečen obisk kulturnih znamenitosti tu znaša 66 evrov. Stroški nastanitve so se sicer zvišali kar v 15 od 20 evropskih mest. Visoke cene prenočišč strokovnjaki pripisujejo primanjkljaju postelj oziroma nastanitvenih obratov.

icon-expand Med najbolj priljubljenimi mesti je romantični Pariz. FOTO: Shutterstock