Najvarnejše letalske družbe leta 2020: na vrhu avstralski Qantas

Letošnje nesreče komercialnih letal so terjale 293 smrtnih žrtev, kar po analizi hamburškega urada za preiskavo letalskih nesreč Jacdec pomeni, da je bilo to tretje najbolj varno leto v komercialnem letalstvu, odkar beležijo statistiko. Največ smrtnih žrtev je letos terjala nesreča letala v Etiopiji, v kateri je marca umrlo 157 ljudi.

Na drugem mestu je letos Air New Zealand, na tretjem pa tajvanski EVA Air. Na četrto mesto se je letos prvič uvrstil Etihad Airways s sedežem v Abu Dabiju. Lestvico 10 najvarnejših sestavljajo še Qatar Airways, Singapore Airlines, Emirates, Alaska Airlines, Cathay Pacific in Virgin Australia.

Na seznamu najboljših letos ni nekaj ključnih prevoznikov, kot so British Airways, American Airlines, United, Delta, ANA in Japan Airlines.

Med 10. in 20. mestom so se znašli Hawaiian Airlines, Virgin Atlantic, TAP Air Portugal, SAS, Royal Jordanian, Swiss, Finnair, Lufthansa, Aer Lingus in nizozemski KLM.

Kot je pojasnil Thomas, British Airways ni na seznamu zaradi starosti flote (v povprečju je njihovo letalo staro 13 let in osem mesecev) in števila incidentov, ki sicer niso bili smrtno nevarni, a jih je bilo precej več v primerjavi z ostalimi družbami. Thomas je opozoril na številne incidente v družbah United, American Airlines, Delta, JAL in ANA, ko naj bi bili njihovi piloti na delovnem mestu domnevno pijani.

Thomas je pohvalil inovacije Qantasa, vključno z uspešno ponudbo neprekinjenega leta med avstralskim Perthom in Londonom, pa tudi testne lete med Londonom in Sydneyjem ter New Yorkom in Sydneyjem. Družba je naročila tudi 12 novih airbusov 350, s katerimi bodo opravljali rekordno dolge polete.

Najboljši nizkocenovniki

Spletno mesto je pripravilo seznam najvarnejših nizkocenovnih letalskih družb na svetu, navedene pa so po abecedi. To so: Air Arabia, Flybe, Frontier, HK Express, IndiGo, Jetblue, Volaris, Vueling, Westjet in Wizz Air.