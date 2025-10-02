Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronika TujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronika TujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenija TujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Tujina

Največ dežja po letu 1952: na Ibizi na pomoč priskočila vojska

Madrid, 02. 10. 2025 09.32 | Posodobljeno pred 19 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
V.L.
Komentarji
0

Interventne službe so na Ibizi imele polne roke dela. Hude poplave so namreč povzročile številne težave, tudi na cestah in letališču. Šole so bile zaprte.

Španska otoka Ibiza in Formentera so prizadele hude poplave. Orkan Gabrielle je namreč prinesel pravo opustošenje. Gasilci so morali v torek zvečer iz hotela na Ibizi reševati štiri osebe, so sporočile reševalne službe. Evakuirali so približno 220 turistov, tri osebe pa so bile poškodovane, poroča Guardian. Skale na pečini so se namreč zaradi poplav delno zrušile na dve nadstropji tamkajšnjega hotela. 

Vlada je aktivira tudi vojsko, ki je pomagala pri sanaciji poplavljenega letališča na Ibizi. Zaradi slabega stanja na cestah je okoli tisoč ljudi zamudilo lete, dve osebi pa sta se poškodovali, ko sta padli na ulici. 

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Interventne službe so večinoma posredovale zaradi poplavljenih pritličnih prostorov nekaterih stavb, padajočih dreves in nevarnosti poplavljanja rek. 

Na Ibizi je v 24 urah padlo 254 milimetrov dežja, kar je več kot polovica običajnih padavin v vsem letu na tem območju. To je bil najbolj deževen dan na Ibizi od leta 1952. 

V sredo so bile na Ibizi vse šole zaprte. 

ibiza poplave
Naslednji članek

Šef Ryanaira želi sestreliti nepooblaščene drone

SORODNI ČLANKI

Zalita Ibiza: poplavljeno letališče, pod vodo tudi pristanišče

KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1256