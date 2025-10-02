Največ dežja po letu 1952: na Ibizi na pomoč priskočila vojska

Španska otoka Ibiza in Formentera so prizadele hude poplave. Orkan Gabrielle je namreč prinesel pravo opustošenje. Gasilci so morali v torek zvečer iz hotela na Ibizi reševati štiri osebe, so sporočile reševalne službe. Evakuirali so približno 220 turistov, tri osebe pa so bile poškodovane, poroča Guardian. Skale na pečini so se namreč zaradi poplav delno zrušile na dve nadstropji tamkajšnjega hotela.

Vlada je aktivira tudi vojsko, ki je pomagala pri sanaciji poplavljenega letališča na Ibizi. Zaradi slabega stanja na cestah je okoli tisoč ljudi zamudilo lete, dve osebi pa sta se poškodovali, ko sta padli na ulici.

Interventne službe so večinoma posredovale zaradi poplavljenih pritličnih prostorov nekaterih stavb, padajočih dreves in nevarnosti poplavljanja rek.

Na Ibizi je v 24 urah padlo 254 milimetrov dežja, kar je več kot polovica običajnih padavin v vsem letu na tem območju. To je bil najbolj deževen dan na Ibizi od leta 1952.

V sredo so bile na Ibizi vse šole zaprte.