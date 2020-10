Kdo je največji lastnik nepremičnin in posesti v Londonu ter njegovi okolici? To ni kraljica, če ste morda pomislili nanjo, ampak predsednik. A Velika Britanija tega nima, tako da gre seveda za tujega predsednika. Največ nepremičnin in posesti v britanski prestolnici in okrog nje ima predsednik Združenih arabskih emiratov, šejk Kalifa bin Zajed Al Nahjan.

