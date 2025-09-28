Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronika TujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronika TujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenija TujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Tujina

Največ stoletnikov v Evropi: dobri geni ali imajo še kakšno skrivnost?

Ljubljana , 28. 09. 2025 07.15 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
A.K.
Komentarji
19

Na slikovitem italijanskem otoku Sardinija živi najvišji delež stoletnikov v Evropi, tudi na pokopališču vam ne bo treba dolgo iskati, da boste našli spomenik, pod katerim je pokopan kakšen stoletnik. Kateri so razlogi? Znanstveniki se že dlje časa trudijo ugotoviti skrivnosti t. i. modrih con. V Evropi se sicer nahaja še ena - na grškem otoku Ikaria.

V oddaljenih gorskih vaseh na Sardiniji mnogi stoletniki živijo živahno in aktivno življenje. Sardinija je ena izmed redkih "modrih con" na svetu, kjer dolgoživost pripisujejo močnim vezem v skupnosti, zdravi prehrani in dobrim genom.

Stoletniki na Sardiniji
Stoletniki na Sardiniji FOTO: Shutterstock

Kot pojasnjujejo na spletni strani BlueZones, skupina vasi v regiji v obliki ledvice na otoku Sardinija predstavlja prvo modro cono, ki je bila kadar koli identificirana. Leta 2004 je raziskovalna skupina raziskovala redko genetsko posebnost, ki jo nosijo njeni prebivalci. Marker M26 je povezan z izjemno dolgoživostjo, zaradi geografske izolacije pa so geni prebivalcev tega območja Sardinije ostali skoraj nespremenjeni. Rezultat pa je skoraj 10-krat več stoletnikov na prebivalca kot v ZDA.

Vas stoletnikov na Sardiniji
Vas stoletnikov na Sardiniji FOTO: AP

Še pomembneje pa je, da so prebivalci tega območja tudi kulturno izolirani in so ohranili zelo tradicionalen, zdrav način življenja. Tako na Sardiniji še vedno pasejo ovce, lovijo ribe in nabirajo hrano, ki jo jedo. Vse življenje ostajajo tesno povezani s prijatelji in družino. Skupaj se smejijo in veselijo. Odlikuje jih predvsem močan čut za skupnost, ugotavljajo različni raziskovalci.

Prehrana: Veliko rastlinske prehrane z dodatkom mesa

Klasična sardinska prehrana je sestavljena iz polnozrnatega kruha, fižola, vrtne zelenjave, sadja in v nekaterih delih otoka tudi iz mastikinega olja. Na Sardiniji tradicionalno jedo tudi sir pecorino, ki vsebuje veliko omega-3 maščobnih kislin. Meso je večinoma rezervirano za nedelje in posebne priložnosti. Morda ni naključje, da so znani po tem, da pijejo kozje mleko. Kozarec kozjega mleka vsebuje sestavine, ki lahko pomagajo zaščititi pred vnetnimi boleznimi staranja, kot so bolezni srca in Alzheimerjeva bolezen.

Družina je na prvem mestu, cenijo starejše

Močne družinske vrednote Sardinije pomenijo, da je za vsakega člana družine poskrbljeno. Znano je, da se pri ljudeh, ki živijo v močnih, zdravih družinah, pojavi manj depresije, samomorov in stresa.

Stari starši lahko nudijo ljubezen, varstvo otrok, finančno pomoč, modrost in motivacijo za ohranjanje tradicij in spodbujanje otrok k uspehu v življenju. Vse to lahko prispeva k bolj zdravim, bolje prilagojenim posameznikom, kar lahko podaljša življenjsko dobo celotne populacije.

Hoja navkreber

Raziskovalci so ugotovili, da je največ stoletnikov prav na področjih, kjer imajo vasi najbolj strm naklon. Hoja osem kilometrov ali več na dan, kot jo počnejo sardinski pastirji, pa blagodejno vpliva na srčno-žilni sistem. Pomembno je, da so aktivni, a se tega v resnici sploh ne zavedajo.

Smejte se s prijatelji, izogibajte se stresa

Na Sardiniji so znani po svojem smislu za humor. Smeh zmanjšuje stres, kar lahko zmanjša tveganje za srčno-žilne bolezni.

sardinija modre cone
Naslednji članek

Na poročnem slavju izstrelili signalno raketo, ta zadela žensko v glavo

Naslednji članek

Na Danskem nova opažanja dronov, tokrat leteli nad največjo vojaško bazo

KOMENTARJI (19)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
PARTIZAN PEPE
28. 09. 2025 08.38
+1
Poglejte njihovo vodo je praktično neoporečna, ker nimajo umetnega kmetijstva...in to je ključ do zdravja...Seveda obstajajo raziskave a jih je žal kapital uničil, kjer je popolnoma jasna krivulja rasti onesnaženosti vode z rastjo obolenj, ampak takim znanost pravi teoretiki zarote...
ODGOVORI
1 0
alicante1234
28. 09. 2025 08.28
+4
Seveda lahko dosežeš 100 let - brez dneva delovne dobe, brez stresa, ješ domačo hrano. Celi dan paseš ovce, potem še malce v ribičijo in to je to.
ODGOVORI
4 0
smetilka
28. 09. 2025 08.27
+2
ne prebirajo vsak dan novic
ODGOVORI
2 0
Artechh
28. 09. 2025 08.25
+3
kljucna bseseda zveza je v "oddaljenih gorskih vaseh"
ODGOVORI
3 0
Spijuniro Golubiro
28. 09. 2025 08.21
+1
Kaj pa moja penzija?
ODGOVORI
1 0
vvvilice
28. 09. 2025 08.21
+5
Sem bil na Korziki in opazoval. Kleni starostniki delajo na poljih, pa ne pretirano, hodijo peš, popolede siesta, zvečer igrajo karte ali kaj podobnega, se pogovarjajo, popijejo kak kozarček v družbi, se pogovarjajo. Ni videti, da bi goltali kake tablete, jedo bolj malo, kavo in kak rogljič za zajtrk ali kos bagete, kako mineštro za kosilo, kako feto pršuta in sira za večerjo. Se smejijo, samo jih nisem razumel, o čem se tako vneto pogovarjajo.
ODGOVORI
5 0
gasper111
28. 09. 2025 08.49
Res je, tudi sam sem na ravno na Korziki opazoval podobno sliko. Najprej zjutraj počasno vstajanje, potem delo kjer se tudi ni nobenemu mudilo, nato popoldanski počitek, pozno popoldan še malo dela in nato zvečer druženje ob kozarčku in balinanju, ki je bilo tam zelo priljubljeno. Skratka poudarek je bil na umirjenem življenjskem ritmu in sproščanju v družbi. Nekaj zelo podobnega sem pred leti, ko smo dopustovali z družino opazil tudi na Rodosu. Vsako jutro v tistih dveh tednih dopusta je do lokala, ki je bil na plaži (vse je bilo zelo preprosto opremljeno in zgrajeno iz kamna in slame )s preprostim lesnim ribiškim čolnom prišel en starejši moški ca. 80 let (raje več kot manj). Oblečen je bil v kratke hlače mornarsko majico, bos na glavi pa je imel slamnik - kot bi gledal kakšen prizor iz filma Starec in morje. Natakar mu je vsako jutro prinesel isto, in sicer na velikem krožniku kot za pico 1/3 oliv, 1/3 svežih kumar in 1/3 paradižnika ter vrček piva. Človek je to počasi spil in pojedel, se usedel v čoln in počasi izginil za otokom. In tako sem ga videval vsak dan. Sem ženi takrat komentiral “če takole živiš ti stotka ne uide”, ne pa tako kot mi, ko je vse ves čas na 6000 obratih, mi za kaj takega nimamo šans.
ODGOVORI
0 0
gasper111
28. 09. 2025 08.21
+3
“V oddaljenih gorskih vaseh na Sardiniji mnogi stoletniki živijo živahno in aktivno življenje.”…..ok, res je 100 let zelo zelo lepa starost kakorkoli obrneš, ampak tale dva na sliki izgledata vse prej kot živahno.
ODGOVORI
3 0
suleol
28. 09. 2025 08.14
+6
mi nocemo tako, ker bodo ljudje prevec dolgo penzije imeli, bi blo treba do 80ga delat
ODGOVORI
6 0
SAMO JEZNI
28. 09. 2025 08.08
+2
Modre cone ? ja, goljufija z rojstnimi listi, napačno navedeni datumi rojstva, pa dobiš hitro stoltenika.
ODGOVORI
4 2
vvvilice
28. 09. 2025 08.06
+6
Saj so vse napisali. Marsikje drugje pa visoko procesirana hrana iz supermarketa, v mikrovalovke, vse na hitro, stres, drvenje, za starejše baš koga briga, najprej nase, vase in zase, da bi imel boljši avto kot sosed, ...
ODGOVORI
6 0
stoinena
28. 09. 2025 08.23
+2
pri vsem tem pa ne razumejo da v krsto ne neseš nič, ker nima žepov. in da si v vsakem primeru minljiv z velikim avtom ali brez.
ODGOVORI
2 0
Vakalunga
28. 09. 2025 08.01
+0
Pol jih je bilo na sociali, druga polovica pa v javni upravi ))...
ODGOVORI
4 4
suleol
28. 09. 2025 08.15
pa na colnih rube lovil
ODGOVORI
0 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1256