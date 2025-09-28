Največ stoletnikov v Evropi: dobri geni ali imajo še kakšno skrivnost?

Na slikovitem italijanskem otoku Sardinija živi najvišji delež stoletnikov v Evropi, tudi na pokopališču vam ne bo treba dolgo iskati, da boste našli spomenik, pod katerim je pokopan kakšen stoletnik. Kateri so razlogi? Znanstveniki se že dlje časa trudijo ugotoviti skrivnosti t. i. modrih con. V Evropi se sicer nahaja še ena - na grškem otoku Ikaria.

V oddaljenih gorskih vaseh na Sardiniji mnogi stoletniki živijo živahno in aktivno življenje. Sardinija je ena izmed redkih "modrih con" na svetu, kjer dolgoživost pripisujejo močnim vezem v skupnosti, zdravi prehrani in dobrim genom.

Stoletniki na Sardiniji FOTO: Shutterstock icon-expand

Kot pojasnjujejo na spletni strani BlueZones, skupina vasi v regiji v obliki ledvice na otoku Sardinija predstavlja prvo modro cono, ki je bila kadar koli identificirana. Leta 2004 je raziskovalna skupina raziskovala redko genetsko posebnost, ki jo nosijo njeni prebivalci. Marker M26 je povezan z izjemno dolgoživostjo, zaradi geografske izolacije pa so geni prebivalcev tega območja Sardinije ostali skoraj nespremenjeni. Rezultat pa je skoraj 10-krat več stoletnikov na prebivalca kot v ZDA.

Vas stoletnikov na Sardiniji FOTO: AP icon-expand

Še pomembneje pa je, da so prebivalci tega območja tudi kulturno izolirani in so ohranili zelo tradicionalen, zdrav način življenja. Tako na Sardiniji še vedno pasejo ovce, lovijo ribe in nabirajo hrano, ki jo jedo. Vse življenje ostajajo tesno povezani s prijatelji in družino. Skupaj se smejijo in veselijo. Odlikuje jih predvsem močan čut za skupnost, ugotavljajo različni raziskovalci.

Prehrana: Veliko rastlinske prehrane z dodatkom mesa

Klasična sardinska prehrana je sestavljena iz polnozrnatega kruha, fižola, vrtne zelenjave, sadja in v nekaterih delih otoka tudi iz mastikinega olja. Na Sardiniji tradicionalno jedo tudi sir pecorino, ki vsebuje veliko omega-3 maščobnih kislin. Meso je večinoma rezervirano za nedelje in posebne priložnosti. Morda ni naključje, da so znani po tem, da pijejo kozje mleko. Kozarec kozjega mleka vsebuje sestavine, ki lahko pomagajo zaščititi pred vnetnimi boleznimi staranja, kot so bolezni srca in Alzheimerjeva bolezen.

Družina je na prvem mestu, cenijo starejše

Močne družinske vrednote Sardinije pomenijo, da je za vsakega člana družine poskrbljeno. Znano je, da se pri ljudeh, ki živijo v močnih, zdravih družinah, pojavi manj depresije, samomorov in stresa. Stari starši lahko nudijo ljubezen, varstvo otrok, finančno pomoč, modrost in motivacijo za ohranjanje tradicij in spodbujanje otrok k uspehu v življenju. Vse to lahko prispeva k bolj zdravim, bolje prilagojenim posameznikom, kar lahko podaljša življenjsko dobo celotne populacije.

Hoja navkreber

Raziskovalci so ugotovili, da je največ stoletnikov prav na področjih, kjer imajo vasi najbolj strm naklon. Hoja osem kilometrov ali več na dan, kot jo počnejo sardinski pastirji, pa blagodejno vpliva na srčno-žilni sistem. Pomembno je, da so aktivni, a se tega v resnici sploh ne zavedajo.

Smejte se s prijatelji, izogibajte se stresa