Največja ameriška banka svari: Musk uničuje Teslo

Poročilo banke, ki ga je vodil analitik avtomobilske industrije Ryan Brinkman, je znižalo napoved Teslinih dobav vozil v prvem četrtletju s 444.000 na 355.000, kar predstavlja 20-odstotno zmanjšanje. To odraža stotine milijard dolarjev, ki jih je Tesla izgubila v zadnjih nekaj mesecih.

'Musk s političnim udejstvovanjem škoduje znamki'

Prepričani so, da Musk s svojim političnim udejstvovanjem škoduje znamki. Glavni vzrok tega padca je namreč, kot menijo v JPMorganu, učinek Muskovih političnih dejavnosti, saj prevzema "vedno bolj kontroverzno vlogo v ZDA". S tem so želeli povedati, da Muskova vpletenost v politiko uničuje Teslo. "Muskovo delo pri DOGE je povzročilo polemike doma," je zapisal Brinkman in dodal, da čeprav je ravno toliko desničarjev, ki so zadovoljni, kot levičarjev, ki so nezadovoljni, je učinek na prodajo Tesle še vedno negativen.

Strm upad prodaje tudi v Evropi