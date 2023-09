Največja ameriška letalonosilka Gerald R. Ford se je zasidrala v Trstu

Mimo slovenske obale je v zgodnjih jutranjih urah zaplula največja, najmočnejša in najdražja vojaška ladja vseh časov. Ameriška letalonosilka Gerald R. Ford, ki jo poganjata dva jedrska reaktorja, se je zdaj, kot načrtovano, zasidrala v Trstu, kjer bo ostala vse do 21. septembra. Na njen krov so v preteklih dneh spustili tudi našo novinarsko ekipo. V času obiska velikanke pa prefektura pričakuje tudi proteste mirovnih in okoljevarstvenih organizacij, skupin in posameznikov.

icon-expand FOTO: Bobo icon-chevron-left icon-chevron-right V Trstu so se na prihod ameriške velikanke intenzivno pripravljali že več dni. Po neuradnih informacijah Primorskega dnevnika naj bi namreč agencija za okolje Arpa in luška kapitanija v Trstu, ker ladjo poganjata dva jedrska reaktorja, zahtevali, naj za varnost voda v času njenega obiska skrbi več kot 40 ljudi. Ob tem pričakujejo proteste mirovnikov in okoljevarstvenikov. V italijanskem pristanišču se je ladja USS Gerald R. Ford zasidrala danes popoldan, tam bo ostala vse do 21. septembra, v tem času pa bo, kot so povedali naši novinarski ekipi, ki je še pred prihodom v Tržaški zaliv poletela na krov letalonosilke, veliko ameriških mornarjev obiskalo tudi Slovenijo. PREBERI ŠE Polka, potica, slivovka in kontrolirana strmoglavljenja na letalonosilki Tržaški župan Roberto Dipiazza je sicer še pred njenim prihodom izpostavil gospodarske koristi ob obisku letalonosilke s številno posadko. Poudaril je namreč, da bodo ulice Trsta preplavili ameriški vojaki, kar bo koristilo predvsem gostincem, hotelirjem, trgovcem, pa tudi drugim. Prepričan je, da je obisk v Trstu lepa priložnost, da posadka spozna znamenitosti teh krajev ter se sreča s prebivalci Trsta. Tudi zato so se mu zdele zahteve agencije Arpa in luške kapitanije pretirane. Poimenovana po 38. ameriškem predsedniku Letalonosilka je dolga 337 metrov, visoka 76 metrov, na zgornji palubi pa je široka 78 metrov. Na krovu ima 25 palub, 4500 mornarjev, pa tudi od 75 do 90 letal, večinoma lovcev F18. Ta velikanka ima ob tem izpodriv 100.000 ton in lahko doseže hitrost 30 vozlov. icon-expand FOTO: Miro Majcen icon-chevron-left icon-chevron-right Obiskovalka v Tržaškem zalivu je poimenovana po 38. ameriškem predsedniku in velja za vodilno v svojem razredu ter obenem tudi za enega najdražjih vojaških projektov v zgodovini. Na njej nadzirajo edini elektromagnetni katapult na svetu. PREBERI ŠE V Trst pluje največja, najmočnejša in najdražja vojaška ladja vseh časov Graditi so jo začeli avgusta leta 2005, ameriški mornarici pa so jo predali leta 2017. Prvo nalogo je imela oktobra lani, maja letos pa je z napotitvijo začela na severu, kjer so na Norveškem potekale vaje Nata. Konec junija je zaplula v Sredozemsko morje, kmalu zatem pa vplula v Split. Zdaj je 6. flota tudi najbližje Črnemu morju, Ford pa najbližja letalonosilka vojni v Ukrajini.