Ruska hekerska skupina: Smo v vojni z rusofobnimi oblastmi, ne civilisti

Na svojem profilu na družbenem omrežju X je hekerska skupina tudi zanikala, da bi napadla hrvaški bolnišnični sistem. "Nismo vpleteni v napad na medicinske ustanove na Hrvaškem ali katerikoli drugi državi. Naše načelo je, da se zdravstvenih ustanov ne dotikamo. Smo v vojni z rusofobnimi oblastmi, ne civilisti," so poudarili in ob tem dodali izsek te novice iz angleške spletne izdaje Slovenske tiskovne agencije (STA).

"Že nekaj časa nismo obiskali Hrvaške, zato smo se odločili, da jih 'spomnimo na nas'," je na omrežju Telegram zapisala ruska hekerska skupina NoName057(16). Ob tem je objavila tudi seznam institucij, ki so jih napadli, med katerimi so hrvaško Ministrstvo za finance, davčna uprava, Hrvaška narodna banka, portal HNB in Zagrebška borza. Na seznamu pa ni zagrebškega kliničnega centra, ki je bil v četrtek prav tako tarča hekerjev.

Dan po kibernetskem napadu sier največja hrvaška bolnišnica znova normalno deluje, prav tako so uspeli vzpostaviti tudi večji del informacijskega sistema. "Praktično vse deluje, še vedno bodo manjše težave, ki jih bomo odpravili dopoldne, a bolnišnica normalno deluje in mislim, da vsi skupaj nekoliko lažje dihamo," je davi za javno radiotelevizijo HRT povedal pomočnik direktorja za kakovost Milivoj Novak .

Dodali so, da bi se morali hrvaški državljani zamisliti nad njihovo "rusofobno vlado", ki da ni sposobna "zaščititi svoje internetne infrastrukture na področju zdravstva, najde pa denar za podpiranje banderovcev" . Banderovec je žaljiv naziv za ukrajinskega nacionalista.

Po četrtkovem kibernetskem napadu na bolnišnico so bili pristojni primorani ustaviti vse njene sisteme. Pacienti pri tem niso bili ogroženi, so se pa pojavile nevšečnosti, kot je pisanje izvidov na roko. Hrvaško ministrstvo za notranje zadeve je po napadu sporočilo, da so začeli kriminalistično preiskavo.

Do hekerskega napada na največjo bolnišnico na Hrvaškem je prišlo dan po tem, ko so hekerji izvedli napad onemogočanja storitev oziroma DDoS na več spletnih mest hrvaških institucij, med drugim ministrstva za finance, davčne uprave, zagrebške borze in narodne banke.

Skupina trdi, da napadajo 'rusofobne' države

Ruska hekerska skupina je na svojem kanalu na Telegramu napovedala nove napade na "rusofobne" države. Poleg podatkov o napadih na hrvaške institucije so sporočili tudi, da so v zadnjih dneh izvedli kibernetske napade tudi na Avstrijo, Ciper in Ukrajino.

Tudi v Avstriji so bile tarča hekerskih napadov spletne strani finančnega ministrstva, narodne banke, borze in drugih institucij. Na Cipru pa so napadli strani državnega inšpektorata, narodne banke in borze.