Največja in najdražja ameriška letalonosilka krenila proti Evropi

Po navedbah ameriške mornarice je USS Gerald R. Ford prva letalonosilka nove generacije v več kot 40 letih. Gre za prvo letalonosilko razreda Ford.

Letalonosilka je opremljena z najsodobnejšo in najbolj napredno tehnologijo, vključno z izboljšanim sistemom za ustavljanje letal, elektromagnetnim katapultom za letala (EMALS) in novim radarskim sistemom.

Najnovejša vojaška ladja bo sodelovala v vajah z zavezniki iz Nata in drugimi partnerji v Atlantskem oceanu in Sredozemskem morju. V vajah bo sodelovalo 9000 ljudi iz vrst osebja iz devetih držav, 20 ladij in 60 letal, so pojasnili v ameriški mornarici. Države, ki sodelujejo, so poleg ZDA še Kanada, Danska, Finska, Francija, Nemčija, Nizozemska, Španija in Švedska.