Največja izmenjava v teku: Rusi že izpustili nekatere zapornike

Evan Gershkovich in Paul Whelan

Kot poroča Bloomberg, je Rusija iz zapora izpustila novinarja ameriškega časopisa Wall Street Journal Evana Gershkovicha in nekdanjega ameriškega marinca Paula Whelana. Medij, ki se sklicuje na vire blizu primeroma, navaja, da sta moška že na poti do lokacij izven Rusije.

32-letni Gershkovich je bil marca 2023 pridržan zaradi obtožb vohunjenja, za katere ZDA trdijo, da so nelegitimne. Julija je bil obsojen na 16 let zapora. 54-letni Whelan pa je bil v Rusiji zaprt vse od leta 2018, prav tako zaradi obtožb vohunjenja. ZDA so sicer zanikale, da je bil marinec kadarkoli vpleten v vohunske operacije.