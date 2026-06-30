Največja kamera na svetu strmi v neznane dele vesolja

Observatorij Vera C. Rubin je uradno začel svoj kozmični pregled, ki je namenjen zajemanju večjih delov vesolja z večjo globino in več podrobnostmi. Nameščen na vrhu gore Cerro Pachon v Čilu bo teleskop naslednjih 10 let usmerjal svoj pogled proti južnemu nebu in vsako noč posnel na stotine slik, navaja AP News.
Raziskovalci upajo, da bodo Rubinova opazovanja pomagala narediti boljši popis vesolja, pri čemer bodo kartirali milijarde zvezd v Rimski cesti in še več milijard galaksij zunaj nje. Hitrost zajemanja slik je večja, zato bo teleskop isto območje neba fotografiral večkrat, kar znanstvenikom omogoča vpogled v šibkejše objekte, ki so se prej izmikali zaznavi.
Rubin je svoje prve slike objavil lani, vključno z barvitimi posnetki meglic Trifid in Laguna, ki ležita tisoče svetlobnih let od Zemlje, poroča AP News. Svetlobno leto je skoraj 6 bilijonov milj (9,7 bilijona kilometrov).
Od takrat so raziskovalci prilagodili in izboljšali opremo, tako da je pripravljena za zajemanje slik z globino in natančnostjo, ki ju zahteva desetletni pregled neba. Slike lahko znanstvenikom pomagajo razumeti, kako se galaksije oblikujejo in združujejo skozi milijarde let ter kako je nastalo vesolje.
Observatorij, ki ga financirata ameriška Nacionalna znanstvena fundacija in Ministrstvo za energijo ZDA, je poimenovan po astronomki Veri Rubin, ki je ponudila prve prepričljive dokaze, da v vesolju morda obstaja skrivnostna snov, imenovana temna snov. Raziskovalci upajo, da bo projekt prinesel tudi namige o temni snovi ter o enako skrivnostni sili, znani kot temna energija.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.