Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Največja kamera na svetu strmi v neznane dele vesolja

La Serena, 30. 06. 2026 18.16 pred 19 minutami 2 min branja 0

Avtor:
Ne.M.
Teleskop Rubin

Največja digitalna kamera, kadarkoli zgrajena, oziroma velikanski teleskop Vera C. Rubin je začel z zajemanjem slik še nikoli videnih kotičkov vesolja. V naslednjih desetih letih bo vsako noč posnel na stotine slik. Raziskovalci želijo z njegovo pomočjo narediti boljši popis vesolja.

Observatorij Vera C. Rubin je uradno začel svoj kozmični pregled, ki je namenjen zajemanju večjih delov vesolja z večjo globino in več podrobnostmi. Nameščen na vrhu gore Cerro Pachon v Čilu bo teleskop naslednjih 10 let usmerjal svoj pogled proti južnemu nebu in vsako noč posnel na stotine slik, navaja AP News.

Fotografija zvezd v ozvezdju Volk, ki jih je posnel teleskop
Fotografija zvezd v ozvezdju Volk, ki jih je posnel teleskop
FOTO: AP

Raziskovalci upajo, da bodo Rubinova opazovanja pomagala narediti boljši popis vesolja, pri čemer bodo kartirali milijarde zvezd v Rimski cesti in še več milijard galaksij zunaj nje. Hitrost zajemanja slik je večja, zato bo teleskop isto območje neba fotografiral večkrat, kar znanstvenikom omogoča vpogled v šibkejše objekte, ki so se prej izmikali zaznavi.

Rubin je svoje prve slike objavil lani, vključno z barvitimi posnetki meglic Trifid in Laguna, ki ležita tisoče svetlobnih let od Zemlje, poroča AP News. Svetlobno leto je skoraj 6 bilijonov milj (9,7 bilijona kilometrov).

Od takrat so raziskovalci prilagodili in izboljšali opremo, tako da je pripravljena za zajemanje slik z globino in natančnostjo, ki ju zahteva desetletni pregled neba. Slike lahko znanstvenikom pomagajo razumeti, kako se galaksije oblikujejo in združujejo skozi milijarde let ter kako je nastalo vesolje.

Preberi še Prvi posnetki: v 10 urah razkrili 2104 neodkritih asteroidov

Observatorij, ki ga financirata ameriška Nacionalna znanstvena fundacija in Ministrstvo za energijo ZDA, je poimenovan po astronomki Veri Rubin, ki je ponudila prve prepričljive dokaze, da v vesolju morda obstaja skrivnostna snov, imenovana temna snov. Raziskovalci upajo, da bo projekt prinesel tudi namige o temni snovi ter o enako skrivnostni sili, znani kot temna energija.

teleskop observatorij vera c. rubin vesolje neodkrito

Sredi Trsta zid, ki ločuje ženski in moški del plaže: svoboda ali srednji vek?

Vstop Črne gore bo davkoplačevalca EU stal toliko kot 'zelo poceni kava'

24ur.com Začetek izgradnje 100.000 anten: največji observatorij na svetu
24ur.com Najbolj nazorna fotografija naše galaksije: 3,32 milijarde vesoljskih teles
24ur.com Se bomo kmalu le dokopali do skrivnosti o nastanku vesolja?
24ur.com Fotografija galaksije, ki zajema 65.000 svetlobnih let
24ur.com Skozi Hubblov objektiv: očarljiva fotografija lesketajočih se zvezd
24ur.com 19 čarobnih kozmičnih spiral: bližnje galaksije skozi Webbovove 'oči'
24ur.com Nasa pokazala najglobljo in najostrejšo fotografijo zgodnjega vesolja
Priporoča
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Beckham svoji mami predstavil Đokovića
V prenosnem stranišču na festivalu našli mrtvega novorojenčka
V prenosnem stranišču na festivalu našli mrtvega novorojenčka
Ko socialne delavke in delavci postanejo tarča, je ogrožena tudi zaščita otrok
Ko socialne delavke in delavci postanejo tarča, je ogrožena tudi zaščita otrok
Bo kralj Karel spet ostal brez srečanja z vnuki? Princ Harry naj bi bil zaradi otrok vse bolj zaskrbljen
Bo kralj Karel spet ostal brez srečanja z vnuki? Princ Harry naj bi bil zaradi otrok vse bolj zaskrbljen
zadovoljna
Portal
Speljal mu je dekle? Drama med Bojanom in Jakovom šokirala oboževalce
Znani Slovenec uživa na hrvaškem otoku, ki ga morate obiskati
Znani Slovenec uživa na hrvaškem otoku, ki ga morate obiskati
Je Džejla res osvojila srce Jakova Jozinovića?
Je Džejla res osvojila srce Jakova Jozinovića?
Tako lepo poročno obleko je izbrala mlada nevesta
Tako lepo poročno obleko je izbrala mlada nevesta
vizita
Portal
Bolje jesti slanino kot tole: To je najslabša vrsta mesa za črevesje, mnogo ljudi pa jo je vsak dan
Popolno poletno sadje, ki je primerno tudi za diabetike
Popolno poletno sadje, ki je primerno tudi za diabetike
Nenadna omotica sredi vročine? To je lahko prvi znak dehidracije možganov
Nenadna omotica sredi vročine? To je lahko prvi znak dehidracije možganov
Povečana žeja in pogosto uriniranje kot znaka sladkorne bolezni?
Povečana žeja in pogosto uriniranje kot znaka sladkorne bolezni?
cekin
Portal
Za ceno večerje v Londonu sta obiskala osem držav
Pošljete več prijav za zaposlitev, odziva pa ni? Razlog morda ni v vašem življenjepisu
Pošljete več prijav za zaposlitev, odziva pa ni? Razlog morda ni v vašem življenjepisu
STPŠ Trbovlje med 50 najboljših na svetu - od rudarjenja premoga do rudarjenja podatkov
STPŠ Trbovlje med 50 najboljših na svetu - od rudarjenja premoga do rudarjenja podatkov
Bili so svetovne zvezde, a niso smeli odločati o svojem denarju
Bili so svetovne zvezde, a niso smeli odločati o svojem denarju
moskisvet
Portal
Nekoč najlepša deklica na svetu je oddana
Ta italijanski trik spremeni okus kave – večina ga ne pozna
Ta italijanski trik spremeni okus kave – večina ga ne pozna
Ona ima 26 let, njen fant pa 77 – ko ljubezen ne pozna let
Ona ima 26 let, njen fant pa 77 – ko ljubezen ne pozna let
Je bilo Tutankamonovo prekletstvo resnično? To pravijo raziskave
Je bilo Tutankamonovo prekletstvo resnično? To pravijo raziskave
dominvrt
Portal
Ali naj psu dovolite, da vam liže obraz? Strokovnjaki razkrivajo, ali je to varno
Če so listi vaših kumar videti, kot da bi jih posuli z moko, ukrepajte takoj
Če so listi vaših kumar videti, kot da bi jih posuli z moko, ukrepajte takoj
Bučke cvetijo, a ne tvorijo plodov? To je najpogostejši razlog na začetku sezone
Bučke cvetijo, a ne tvorijo plodov? To je najpogostejši razlog na začetku sezone
Sanjska hiša se je spremenila v nočno moro: Zgodba še danes ni zaključena
Sanjska hiša se je spremenila v nočno moro: Zgodba še danes ni zaključena
okusno
Portal
Napaka, ki jo pri uživanju lubenice dela veliko ljudi
Kako porabiti ostanke piškotov za tiramisu? Imamo 4 odlične ideje
Kako porabiti ostanke piškotov za tiramisu? Imamo 4 odlične ideje
Ne zavrzite tega dela jagod: iz njega lahko pripravite odličen domač sirup
Ne zavrzite tega dela jagod: iz njega lahko pripravite odličen domač sirup
Idealno kosilo za vroče dni: hitre testenine iz ene ponve
Idealno kosilo za vroče dni: hitre testenine iz ene ponve
voyo
Portal
Fant proti vsem
Cacau - okus ljubezni
Cacau - okus ljubezni
Živalska patrulja
Živalska patrulja
'91
'91
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1763