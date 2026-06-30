Največja kamera na svetu strmi v neznane dele vesolja

Observatorij Vera C. Rubin je uradno začel svoj kozmični pregled, ki je namenjen zajemanju večjih delov vesolja z večjo globino in več podrobnostmi. Nameščen na vrhu gore Cerro Pachon v Čilu bo teleskop naslednjih 10 let usmerjal svoj pogled proti južnemu nebu in vsako noč posnel na stotine slik, navaja AP News.

Fotografija zvezd v ozvezdju Volk, ki jih je posnel teleskop

Raziskovalci upajo, da bodo Rubinova opazovanja pomagala narediti boljši popis vesolja, pri čemer bodo kartirali milijarde zvezd v Rimski cesti in še več milijard galaksij zunaj nje. Hitrost zajemanja slik je večja, zato bo teleskop isto območje neba fotografiral večkrat, kar znanstvenikom omogoča vpogled v šibkejše objekte, ki so se prej izmikali zaznavi.

Rubin je svoje prve slike objavil lani, vključno z barvitimi posnetki meglic Trifid in Laguna, ki ležita tisoče svetlobnih let od Zemlje, poroča AP News. Svetlobno leto je skoraj 6 bilijonov milj (9,7 bilijona kilometrov).

Od takrat so raziskovalci prilagodili in izboljšali opremo, tako da je pripravljena za zajemanje slik z globino in natančnostjo, ki ju zahteva desetletni pregled neba. Slike lahko znanstvenikom pomagajo razumeti, kako se galaksije oblikujejo in združujejo skozi milijarde let ter kako je nastalo vesolje.