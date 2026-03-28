Tujina

Največja letalonosilka po požaru in popravilu prispela v Split

Split, 28. 03. 2026 11.57 pred 1 uro 2 min branja 29

Avtor:
M.S. STA
Ameriška letalonosilka v Splitu

Ameriška letalonosilka Gerald Ford je priplula v Split. Največjo vojaško ladjo na svetu na Hrvaškem čaka načrtovan postanek v pristanišču in vzdrževanje. Letalonosilka je sicer že od lanskega poletja na neprekinjenih misijah, nazadnje pa je bila nameščena v Rdečem morju, kjer je sodelovala v operacijah ameriške vojske proti Iranu.

Med postankom v Splitu bo letalonosilka gostila predstavnike lokalnih oblasti in voditelje, s tem pa "prepoznala močno in trajno zavezništvo med ZDA in Hrvaško", je veleposlaništvo zapisalo v izjavi, ki jo povzema net.hr.

Dodali so, da enote ameriške mornarice pogosto obiščejo Hrvaško zaradi popravil in skupnih vojaških vaj.

Letalonosilka je bila nazadnje v Splitu oktobra lani, prvič pa je v to hrvaško pristanišče vplula junija 2023.

Letalonosilka Gerald Ford je na morju že skoraj devet mesecev. Predsednik Donald Trump jo je lani poslal v Karibsko morje, kjer je sodelovala pri odstranjevanju čolnov, ki domnevno prevažajo mamila v ZDA, od tam pa je šla naravnost proti Perzijskemu zalivu z namenom sodelovanja v napadih na Iran.

Na letalonosilki je 12. marca izbruhnil požar, medtem ko je plula v Rdečem morju, kjer je sodelovala v operacijah ameriške vojske proti Iranu. Letalonosilka je nato odplula v Natovo pomorsko oporišče v Soudi na Kreti, od koder se je ta teden odpravila proti Splitu.

Preberi še Se USS Gerald R. Ford umika? Požar na krovu, zamašena stranišča in nizka morala

Največja vojaška ladja na svetu, ki nosi ime po 38. ameriškem predsedniku, je dolga več kot 300 metrov, prevaža pa lahko več kot 75 vojaških letal, vključno z letali F-18 Super Hornet. Stala je 12,8 milijarde ameriških dolarjev, še dodatnih 4,7 milijarde pa je bilo vloženih v raziskave in razvoj. Na njej je sicer 4500 članov posadke.

KOMENTARJI29

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
za bojši jutri
28. 03. 2026 13.28
Letalonosilka je priplula na popravilo in ne po popravilu. Iranci so jo dobro porihtali, kljub temu, da so se v kuhinji samo sežgali čevapčiči.
+1
1 0
tron3
28. 03. 2026 13.28
Kako čudovita novica, obroč okrog EU se zapira!!!
+1
1 0
Rafael Kramar
28. 03. 2026 13.20
Hrvatje jo bojo uštimali čas posla. Pol pa samo gasa nazaj mlatit po Irancih...
-1
3 4
štrekeljc
28. 03. 2026 13.25
Zakaj že?
-2
0 2
Rafael Kramar
28. 03. 2026 13.29
Ker terorizirajo svet že od leta '79...
0 0
sinus90
28. 03. 2026 13.02
Bravo, rabmo močan NATO
-8
1 9
štrekeljc
28. 03. 2026 13.14
... brez Amerike!
+2
4 2
rdeča petokraka
28. 03. 2026 13.00
Ali Iranci vedo kje se trenutno nahaja?
+8
9 1
Rafael Kramar
28. 03. 2026 13.30
Iranci trenutno zase ne vedo, kje se nahajajo!?
0 0
street45
28. 03. 2026 12.57
A niso eni trdili, da so jo zadeli že 10x tako kot Lincolna? Očitno je potem res da je Trump samo pozabu odmašit WCje preden so šli na pot.
-3
0 3
Rafael Kramar
28. 03. 2026 12.56
Samo kapo dol hrvatom, da imajo tako zaupanje v svetu.
-4
5 9
Zmaga Ukrajini
28. 03. 2026 12.48
hehehehe,... kaj si ne dovolijo Američani!? Tukajšnji russofilćki bodo spet skakali do plafona.🤣🤣🤣
-6
2 8
Darko32
28. 03. 2026 12.48
Nevem zakaj so pobegnili in se skrili na BALKANU, kjer je že dovolj vroče. Naj gredo TRAMP-a pogledat in popravljat ladjo. Ne ne smejo, ker bi Ameriški narod videl pravo sliko in zato so se skrili bogu za hrbtom, da ne vidijo okvare in poškodbe njihovi davkoplačevalci.
+4
5 1
Heprk
28. 03. 2026 12.41
za njo prispe tudi Fattah-2
+3
6 3
Darko32
28. 03. 2026 12.49
Saj ga bodo pa sami poslali za njo, da druge lahko obtožijo.
+4
4 0
kinimod
28. 03. 2026 12.31
torej Hrvaška že sodeluje v napadih na Iran ?
+11
12 1
Darko32
28. 03. 2026 12.50
Res zelo nevarno početje. Torej so se jo vsepovsod hoteli znebiti in RVATI bodo pa sprejeli in pokasirali glavno porcijo.
+6
6 0
Boboljše
28. 03. 2026 13.18
Upam, da mi ne zadanejo prikolice.
+2
2 0
mnsandman
28. 03. 2026 13.25
🤣🤣🤣🤣🤣🤣
0 0
