Največja letalonosilka po požaru in popravilu prispela v Split

Med postankom v Splitu bo letalonosilka gostila predstavnike lokalnih oblasti in voditelje, s tem pa "prepoznala močno in trajno zavezništvo med ZDA in Hrvaško", je veleposlaništvo zapisalo v izjavi, ki jo povzema net.hr.
Dodali so, da enote ameriške mornarice pogosto obiščejo Hrvaško zaradi popravil in skupnih vojaških vaj.
Letalonosilka je bila nazadnje v Splitu oktobra lani, prvič pa je v to hrvaško pristanišče vplula junija 2023.
Letalonosilka Gerald Ford je na morju že skoraj devet mesecev. Predsednik Donald Trump jo je lani poslal v Karibsko morje, kjer je sodelovala pri odstranjevanju čolnov, ki domnevno prevažajo mamila v ZDA, od tam pa je šla naravnost proti Perzijskemu zalivu z namenom sodelovanja v napadih na Iran.
Na letalonosilki je 12. marca izbruhnil požar, medtem ko je plula v Rdečem morju, kjer je sodelovala v operacijah ameriške vojske proti Iranu. Letalonosilka je nato odplula v Natovo pomorsko oporišče v Soudi na Kreti, od koder se je ta teden odpravila proti Splitu.
Največja vojaška ladja na svetu, ki nosi ime po 38. ameriškem predsedniku, je dolga več kot 300 metrov, prevaža pa lahko več kot 75 vojaških letal, vključno z letali F-18 Super Hornet. Stala je 12,8 milijarde ameriških dolarjev, še dodatnih 4,7 milijarde pa je bilo vloženih v raziskave in razvoj. Na njej je sicer 4500 članov posadke.
