Največja letalonosilka se vrača domov kljub zaostritvi v Rdečem morju

USS Ford je dolg 333 metrov, širok 78 metrov in visok 78 metrov. Ima 25 nadstropij in 100.000 ton izpodriva. Na njej je 4539 mornarjev in do 90 letal. Dosega hitrost prek 30 vozlov (56 kilometrov na uro).

Letalonosilka se je 7. oktobra odpravila proti vzhodnemu Sredozemlju, da bi s svojo prisotnostjo odvrnila konkurenčne akterje v regiji (Iran) od neposrednega vpletanja v izraelsko-palestinski konflikt. "Ta premik je bil odrejen, da bi Ford lahko prispeval k ameriškemu regionalnemu odvračanju in obrambi," so sporočili iz šeste flote. Poleg neposredne iranske grožnje na bližnjem vzhodu deluje več organiziranih skupin, ki delujejo pod pokroviteljstvom Teherana.

Z odhodom Forda na območju ostaja zgolj ena letalonosilka, poroča CNN. To je USS Eisenhower. In to v času, ko zaostrujejo razmere v Rdečem morju, kjer jemenski uporniki Hutiji – ki so prav tako blizu Iranu – napadajo "sovražne" tovorne ladje in ogrožajo trgovske poti. Hutiji so napade sprožili zaradi solidarnosti do Palestincev in invazije na Gazo, pogosta tarča pa so prav izraelska plovila.

Pred dnevi se je zgodil prvi večji incident, potem ko so Hutiji poskušali zaseči trgovsko ladjo, posredovali pa so ameriški helikopterji z letalonosilke USS Eisenhower in potopili tri čolne napadalcev, četrtemu pa je uspelo pobegniti.