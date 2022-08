'Največja, najbolj ambiciozna vojaška krepitev po drugi svetovni vojni'

Kitajsko zapravljanje za orožje kaže, da se krepi grožnja kitajskih pomorskih in zračnih vojaških zmogljivosti, menijo analitiki. Kitajska namreč "eksponentno" povečuje zmogljivosti svojih vojaških ladij in naj bi ponovno začela množično proizvodnjo rušilcev z vodenimi izstrelki.

Časopis Global Times, ki je pod nadzorom kitajske komunistične partije, je te dni poročal, da bo Kitajska dokončala širitev in modernizacijo vojske do leta 2035.

Blaxland, profesor mednarodnih varnostnih in obveščevalnih študij na centru za strateške in obrambne študije Avstralske nacionalne univerze, pravi, da je vojaška širitev Kitajske "zelo zaskrbljujoča".

Kitajska mornarica naj bi se iz mornarice, ki je bila zasnovana za zaščito kitajskih obal, prelevila v mornarico za globoke oceane, ki deluje globalno.

Po mnenju Blaxlanda je vse skupaj namenjeno širjenju vojaškega vpliva, ki je v skladu s širjenjem kitajskega gospodarskega vpliva; ne samo v Južnokitajskem morju in v prvi verigi otokov, kar vključuje tudi Tajvan, ampak tudi širše skozi Indo Pacifik in Tihi ocean.

Analitiki ocenjujejo, da bo Kitajska do 2031 absolutna vojaška velesila, podlaga za takšne domneve pa je vojaški proračun v višini 300 milijard evrov. Skrbi, kaj to pomeni za Tajvan in širšo regijo, se tako večajo.

Mirni niso niti v Avstraliji. Vlada je začela obrambni strateški pregled, ki bo preučil spreminjajoče se strateško okolje in morebitno vrzel v pomorskih zmogljivostih Avstralije. Obstajajo sicer različna mnenja o tem, kako zapolniti vrzel, ki bo nastala med upokojitvijo zastarelih podmornic razreda Collins in začetkom obratovanja nove flote na jedrski pogon.

Številni so se zavzemali za nakup novih podmornic iz drugih držav, sindikati si prizadevajo, da bi podmornice gradili v Avstraliji.

Tiskovni predstavnik avstralskega obrambnega ministra Richard Marles je medtem Guardian Australio opozoril na nedavni govor, v katerem je Marles dejal, da je kitajska strategija "največja, najbolj ambiciozna vojaška krepitev po drugi svetovni vojni".

A dodal, da kitajske sosede tega ne bi smele videti kot tveganje in v odgovor nadgraditi lastne zmogljivosti. "Negotovost je tisto, kar poganja oboroževalno tekmo." Avstralija bo tako namesto hitrega ukrepanja stvari najprej temeljito analizirala.