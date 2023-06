Bomo zbrali 128 glasov? 'Največja ovira Slovenije politična razklanost'

Edina slovenska tekmica za mesto v vzhodnoevropski skupini je Belorusija, za zmago pa bo treba zbrati dve tretjini glasov prisotnih držav. Članic generalne skupščine je 193, šteje pa vsak glas enako. Sloveniji zaenkrat kaže zelo dobro, poraz proti Belorusiji pa bi bil precejšnje presenečenje. Kljub temu diplomati ostajajo previdni.

Glasovanje je sicer tajno in po vseh sestankih, večerjah, srečanjih, delovnih pogovorih in drugih diplomatskih dejavnostih od konca leta 2021, ko je Janševa vlada napovedala kandidaturo, jutri ne bodo štele obljube o podpori in pisna zagotovila, ampak samo to, kako bodo države glasovale.

Slovenska delegacija na čelu z ministrico Tanjo Fajon je v New York prispela sinoči, prav zaradi previdnosti pa šampanjcev še ne odpirajo, mnogi se namreč še spomnijo leta 2011, ko nam je prav tako kazalo dobro, a je potem sedež v varnostnem svetu na koncu dobil Azerbajdžan.

Jutri se glasovanje začne ob 16. uri po slovenskem času in če v prvem krogu ne bo potrebne dvotretjinske večine, potem sledijo še novi krogi. V petem bi se denimo Sloveniji in Belorusiji lahko teoretično pridružila še kakšna druga država, vendar tega slovenski diplomati ne pričakujejo.

Kakšne rezultate napovedujejo slovenski politiki?

Premier Robert Golob je glede možnosti za uspeh optimist in verjame, da bo celoletno delo diplomatske mreže prineslo želeni rezultat. "Napovedovanje česar koli nikoli ni samoumevno. Zato se bom vzdržal napovedi. Vem pa, da smo trdo delali celo leto, cela vlada, vključno s predsednico države in našo vso diplomacijo, da nam jutri uspe."

Nekdanji premier in prvak opozicijske SDS Janez Janša pa je tvitnil, da bi morala biti izvolitev Slovenije samoumevna.

Nekdanji slovenski stalni predstavnik pri OZN Roman Kirn na drugi stani medtem opozarja, da je največja nevarnost pri glasovanju prav domača politična razklanost. "Biti za to mizo pomeni, da suvereno nastopaš. In oblikuješ koalicije za sprejemanje raznih odločitev. Definirati to samo z diplomatskim prestižem bi bilo nekorektno in nezadostno."