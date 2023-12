Največja svetovna ladjarska skupina prepovedala pot po Rdečem morju

Razmere na Rdečem morju so postale resne, je sporočila MSC, potem ko so ZDA v soboto sporočile, da so njihovi rušilci z vodenimi raketami sestrelili 14 dronov, ki so bili usmerjeni proti njim. MSC-jeva kontejnerska ladja MSC PALATUIM III je bila napadena v petek, ko je plula skozi Rdeče morje, in čeprav posadka ni bila poškodovana, je ladja prenehala obratovati. MSC-jeve ladje so za zdaj preusmerjene na Rt dobrega upanja na jugu Afrike.

Tudi Maersk, drugo največje ladjarsko podjetje na svetu, je razmere označilo za "skrb vzbujajoče". "Po včerajšnjem skorajšnjem incidentu z ladjo Maersk Gibraltar in še enem današnjem napadu na kontejnersko ladjo smo vsem ladjam Maersk na območju, ki bodo plule skozi ožino Bab el Mandeb, naročili, naj do nadaljnjega prekinejo svojo pot," je v petek sporočilo podjetje za BBC.

Te odločitve pa bodo eno izmed največjih podjetij na svetu drago stale, so strokovnjaki povedali za BBC. "Gre za varnost posadke, same ladje in tudi zavarovalne police. Premije so zdaj zelo visoke, če sploh lahko dobijo zavarovanje, zato bo to resno vplivalo na raven zalog, stroške in celotno dinamiko dobavnih verig," je za BBC povedala Sue Terpilowski iz Chartered Institute of Logistics and Transport, ki zastopa podjetja, ki se ukvarjajo z dobavnimi verigami.

Dodatni stroški posadke, goriva in zavarovanja pa se bodo verjetno prenesli na potrošnike.

Ožina Bab el Mandeb, ki je znana tudi po imenu Vrata žalosti oziroma Vrata solz, je 32 kilometrov širok preliv, ki od nekdaj slovi po tem, da je nevaren za plovbo. Preliv se nahaja med Jemnom na Arabskem polotoku ter Džibutijem in Eritrejo na afriški obali.