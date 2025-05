Največja tri hrvaška mesta (še) niso dobila županov

V Zagrebu in Splitu sta v času predvolilne kampanje po anketah vodila aktualna župana Tomislav Tomašević in Ivica Puljak, na Reki so napovedovale negotovo tekmo vse do konca, v Osijeku pa predvidevale, da bo župan ostal Ivan Radić.

Kot piše Net.hr, ki se sklicuje na današnje rezultate Ipsosovih vzporednih volitev, pa naj bi se v Zagrebu v drugi krog uvrstila še neodvisna kandidatka Marija Selak Raspudić, v Splitu se bosta med seboj spopadla Puljak in Tomislav Šuta, na Reki pa aktualni župan Marko Filipović . Le Radiću naj bi v Osijeku uspelo nesporno slavje že zdaj.

Državna volilna komisija bo prve neuradne delne izide objavila ob 21. uri.