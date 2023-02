Boj za prihodnost največje žabe na svetu – goliatke

V Kamerunu in Ekvatorialni Gvineji namreč že desetletja pretirano lovijo goliatske žabe za hrano in trgovino s hišnimi ljubljenčki.

Žaba goliatka, ki lahko zraste tudi do velikosti mačke, bo od zdaj naprej imela kanček več možnosti za preživetje. "Ljudje na tem območju pravijo, da so blagoslovljeni, ker imajo nekaj takega v svoji bližini. Žabi pripisujejo veliko vrednost," pravi kamerunski okoljevarstvenik Cedrick Fogwan , ki se trudi zaščititi to edinstveno vrsto.

Njen življenjski prostor ob rekah in potokih se izredno hitro krči in uničuje, zato je zaradi ogroženosti ta žaba zdaj na uradnem rdečem seznamu ogroženih vrst.

Znanstveniki žival izredno slabo poznajo in tudi prebivalci Kameruna in Ekvatorialne Gvineje se ne zavedajo njenega pomena za ekosistem. Žaba namreč pleni žuželke, ki škodujejo pridelkom. Ekipe, ki se trudijo žabo rešiti pred izumrtjem, skušajo prepričati lovce, da raje, kot da žabo lovijo za hrano, beležijo, kje so jo videli, in jo pustijo pri miru. Njihovi napori so se očitno začeli obrestovati, saj ta živalska vrsta počasi vrača v rezervat Nlonako.