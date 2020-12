Največje krčenje amazonskega pragozda v zadnjih 12 letih

Znanstveniki trdijo, da se je uničenje gozda, odkar je v letu 2019 predsedniški stolček zasedel Jair Bolsonaro, bistveno povečalo. Bolsonaro namreč podpira kmetijske in rudarske dejavnosti na področju gozda, kar uničuje tudi njegovo mogočno biotsko raznovrstnost, poroča BBC . V pragozdu živi približno tri milijone vrst rastlin in živali ter milijon avtohtonih prebivalcev.

Brazilija si je sicer zastavila cilj, da do leta 2020 upočasni hitrost krčenja gozdov na 3.900 kvadratnih kilometrov letno. Odkar je oblast prevzel Bolsonaro pa je ta številka poskočila, kažejo preliminarne raziskave. Točne podatke bodo objavili v začetku prihodnjega leta.

Poleg tega, da je podprl razvoj kmetijstva in rudarstva na področju pragozda (kar sicer ni nič nepričakovanega, saj je bil izvoljen prav na podlagi obljube napredka), je predsednik zveznim agencijam, ki so pristojne za kaznovanje kmetov in gozdarjev, ki kršijo okoljsko zakonodajo, zmanjšal financiranje.

Predsednik se je z INPE zaradi objave podatkov o krčenju gozdov sporekel že lansko leto. Agenciji je očital, da blati ugled Brazilije. "Te številke odražajo iniciativo, da se izniči sposobnosti države in inšpekcijskih organov, da poskrbijo za naše gozdove in se borijo proti kriminalu v Amazoniji," so medtem v izjavi dejali predstavniki brazilske nevladne organizacije Climate Observatory.

A kljub temu, da je število uničenih kvadratnih kilometrov gozda najvišje v zadnjih 12 letih, se je od leta 2019 do leta 2020 povišalo za manj odstotkov kot iz leta 2018 na 2019. Nekateri uradniki tako trdijo, da to, da je bila stopnja rasti nižja od lanske, vendarle kaže na napredek. "Čeprav tega ne moremo praznovati, to vendarle pomeni, da so naša prizadevanja že obrodila sadove," je novinarjem dejal podpredsednik Hamilton Mourao.