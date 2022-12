Največje sojenje v zgodovini Belgije: bodo žrtve končno dobile zadoščenje?

Marca 2016 so na bruseljskem letališču in nato še na vlaku podzemne železnice, ki je peljal skozi evropsko četrt mesta, eksplodirale tri bombe. Šest in pol let kasneje bodo v zvezi z umorom 32 ljudi sodili desetim osebam. Še več kot 300 oseb je bilo ranjenih, žrtve in njihove družine pa so se pritoževale, da vse skupaj traja že predolgo. Šlo je za najsmrtonosnejši napad na Belgijo po koncu druge svetovne vojne, ki je med drugim sprožil proteste, mejne nadzore, parlamentarne preiskave in celo delno evakuacijo jedrskih elektrarn.

Glavni osumljenec na sojenju bo Salah Abdeslam. Moški je bil sicer na sojenju v Franciji zaradi sodelovanja v terorističnih napadih v Parizu leta 2015 že obsojen. V napadih je bilo ubitih 130 ljudi, obsojen pa je bil na dosmrtno ječo brez pogojne kazni. Abdeslam je le eden od petih obtožencev, ki so jih francoska sodišča sicer že obsodila, a jih bodo zdaj kaznovale še belgijske oblasti. Vsi naj bi bili vpleteni v oba niza napadov in delovali v imenu Islamske države. Na sodišču bodo sicer skupno obravnavali devet obtoženih. Desetemu, Oussami Atarju, bodo sodili v njegovi odsotnosti, čeprav se sicer domneva, da je bil ubit v Siriji, poroča Sky News. icon-expand Sojenje teroristom, ki so 2016 izvedli napade v Belgiji FOTO: AP Prvotni načrt teroristov je bil še hujši Poroti bodo povedali, da je skupina teroristov s sedežem v Bruslju dejansko načrtovala izvedbo bolj ambicioznega niza usklajenih napadov na turnirju evropskega nogometnega prvenstva v Franciji pozneje leta 2016. Domnevno naj bi nato po aretaciji Abdeslama med policijsko operacijo v bruseljskem predmestju Molenbeek 18. marca svoje načrte spremenili. Le štiri dni kasneje so nato člani teroristične skupine namesto tega napadli Bruselj. icon-expand FOTO: AP icon-chevron-left icon-chevron-right Vse se je začelo na letališču. Posnetki varnostne kamere prikazujejo tri moške, ki so malo pred eksplozijami skozi odhodni terminal potiskali tri vozičke. Tožilstvo trdi, da so vsi trije nosili bombe, a da sta se samo dva samomorilska napadalca dejansko razstrelila. Tretji moški naj bi bil Mohamed Abrini, policija pa ga je na splošno označila kot moškega s klobukom. Abrini naj bi bil že od otroštva Abdeslamov prijatelj, prav tako naj bi bil že obsojen s strani francoskega sodišča. Letališče, kjer sta vladala kaos in strah, so evakuirali, a le dobro uro kasneje je eksplodirala še ena bomba. Počilo je v srednjem vagonu vlaka na podzemni postaji Maelbeek, nedaleč od sedeža Evropske komisije. PREBERI ŠE Načrtovali nov napad v Parizu. Ker jim je zmanjkalo časa, napadli v Bruslju 32 mrtvih, več kot 300 ranjenih in evtanazija zaradi psiholoških posledic Poleg 32 ljudi, ki so bili ubiti v napadih, so umrli tudi trije teroristi. Več kot 300 ljudi je bilo ranjenih, od tega 62 kritično. Napad je na številnih pustil tudi velike psihične posledice. V začetku tega leta se je mlada Belgijka, ki je bila v času napada na letališču, zaradi neznosnega psihološkega bremena odločila za evtanazijo. Charles Michel, takratni belgijski premier in zdaj predsednik Evropskega sveta, je napad opisal kot nasilen in strahopeten. Sojenje bo potekalo v stavbi nekdanjega poveljstva Nata v Bruslju. Za objekte, ki bi lahko gostili tako odmevno sojenje, so porabili milijone evrov. Začetek sojenja so sicer zaradi ugovorov glede steklene škatle, v kateri bi bili obtoženci, preložili. icon-expand Teroristični napad v Bruslju marca 2016 FOTO: AP Žrtve in njihove družine se že dlje časa pritožujejo, da vse skupaj traja predolgo in da so pozornost namesto žrtvam namenjali storilcem. Belgijske oblasti so se branile, da je bil postopek privedbe obtožencev pred sodišče izjemno zapleten tako pravno kot logistično in da lahko pot do pravice v takih primerih traja več let. Možnih kandidatov za porotnike je bilo več kot 1000. A je postopek zdaj končan in sojenje se bo končno začelo. Pričakuje se, da se bo zavleklo daleč v leto 2030, stalo pa naj bi okoli 34 milijonov evrov. Belgija upa, da bo sojenje po toliko letih čakanja vendarle prineslo zaključek in občutek zadoščenja.