Največje versko srečanje: milijonske množice se zgrinjajo k sotočju svetih rek

V času festivala verniki opravijo več obrednih kopeli ob sotočju treh rek Ganges, Jamuna in mitološke Sarasvati, za katero verjamejo, da je nekoč tekla iz Himalaje skozi mesto Prajagraj. Festival ima svoje korenine v hindujski tradiciji, ki pravi, da je bog Višnu demonom iztrgal zlati vrč z nektarjem nesmrtnosti. Nekaj kapljic nektarja naj bi nato po izročilu padlo v štiriji mesta - Prajagraj, Nasik, Ujjain in Haridvar. Festival se v teh štirih mestih odvija že stoletja, med kraji pa se izmenja na vsake tri leta.

Hindujski verniki verjamejo, da jih bo kopanje v vodah svetih rek očistilo preteklih grehov in končala njihov proces reinkarnacije, zlasti med festivalom Maha Kumbh Mela, ki se odvije vsakih 12 let, poroča agencija AP. Mnogi romarji ostanejo vseh šest tednov, kolikor festivala poteka ter se vsak dan ob sončnem vzhodu okopajo na sotočju rek.

Po navedbah uradnikov v Prajagraju v naslednjih 45 dneh pričakujejo najmanj 400 milijonov ljudi, kar je več od števila previvalcev Združenih držav Amerike in problčižno 200-krat toliko, kot jih je lani romalo v mesti Meka in Medina.

Indijske oblasti so tako ogromno ozemlje ob bregovih rek spremenile v obsežno šotorsko naselje, opremljeno z več kot 3000 kuhinjami in 150.000 stranišči. Območje je razdeljeno na 25 odsekov in se razprostira na 40 kvadratnih kilometrih, ima pa tudi stanovanja, ceste, elektriko in vodo, komunikacijske stolpe in 11 bolnišnic.

V mestu je nameščenih okoli 50.000 varnostnikov, ki vzdržujejo javni red in mir ter obvladujejo množice. Več kot 2500 kamer, od katerih nekatere poganja umetna inteligenca, bo beležilo podatke o gibanju in gostoti množice.

Indijske železnice so medtem poleg rednih vlakov uvedle tudi več kot 90 posebnih vlakov, ki bodo med festivalom opravili skoraj 3300 potovanj za prevoz vernikov.

Prejšnji indijski voditelji so festival izkoristili za krepljenje odnosov s hindujskimi prebivalci v državi. Hindujci namreč predstavljajo skoraj 80 odstotkov oz. več kot 1,4 milijarde prebivalcev Indije. Pod Narendro Modijem pa je festival postal sestavni del zagovarjanja hindujskega nacionalizma. Za Modija in njegovo stranko je namreč indijska civilizacija neločljiva od hinduizma, čeprav kritiki pravijo, da je filozofija stranke zakoreninjena v hindujski nadvladi.