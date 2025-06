Največje zaupanje v EU od leta 2007, a ne v Sloveniji

Danes objavljena spomladanska raziskava razkriva 52-odstotno zaupanje Evropejcev v EU, kar je največ od leta 2007.

Še višja je ta stopnja med mladimi od 15 do 24 let, in sicer 59-odstotna. Na drugi strani pa je stopnja zaupanja v nacionalne parlamente in vlade precej nižja, 37- in 36-odstotna.

V Sloveniji je za vse tri institucije stopnja zaupanja nižja. EU zaupa 37 odstotkov vprašanih, državni zbor uživa 18-odstotno stopnjo zaupanja, vlada pa 21-odstotno. Vsak šesti državljan EU je ob tem izrazil optimizem glede prihodnosti povezave, podobno tudi v Sloveniji.

Raziskava je potrdila tudi visoko podporo skupni evropski valuti. Evro podpira 74 odstotkov vprašanih v EU in 84 odstotkov vprašanih v evrskem območju.

Evropejci so tudi izrazili željo bo močnejši in bolj odločni EU. Skoraj vsak sedmi se strinja, da je unija prostor stabilnosti v nemirnem svetu.