Trumpov slavolok: 'Največji in najlepši kjerkoli na svetu'

"Z veseljem sporočam, da je moja administracija DANES uradno vložila predstavitev in načrte zelo spoštovani Komisiji za likovno umetnost za NAJVEČJI in NAJLEPŠI slavolok kjerkoli na svetu," je na družbenem omrežju zapisal Trump. Kot je dodal, bo slavolok čudovit dodatek na območju prestolnice.

Gre za še en projekt, s katerim želi ameriški predsednik pustiti svoj pečat, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Slavolok naj bi bil visok nekaj več kot 76 metrov in bi bil tako največji slavolok na svetu. Pariški Slavolok zmage, dokončan leta 1836, je denimo visok približno 50 metrov.

Postavili naj bi ga na krožišču v okrožju Columbia, od koder vodi most Arlington Memorial do Lincolnovega spomenika, poroča AFP.

Slavolok je med arhitekturnimi projekti, s katerimi želi Trump pustiti pečat v Washingtonu. Na posestvu Bele hiše gradi razkošno plesno dvorano, zaradi česar so porušili vzhodno krilo stavbe, kar je naletelo na številne kritike, sodnik pa je gradnjo v začetku aprila ustavil, dokler je ne odobri ameriški kongres. Vloženi so bili tudi načrti za podzemni center za obiskovalce v Beli hiši.