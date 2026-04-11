Tujina

Trumpov slavolok: 'Največji in najlepši kjerkoli na svetu'

Washington, 11. 04. 2026 11.23 pred 1 uro 1 min branja 15

Avtor:
Ne.M. STA
Slavolok v Washingtonu

Ameriški predsednik Donald Trump je v petek sporočil, da je njegova administracija pristojni komisiji uradno predložila načrte za gradnjo slavoloka v Washingtonu. Opisal ga je kot največji in najlepši slavolok na svetu in zatrdil, da bo čudovit dodatek za prestolnico, v katerem bodo Američani lahko uživali še desetletja.

FOTO: AP

"Z veseljem sporočam, da je moja administracija DANES uradno vložila predstavitev in načrte zelo spoštovani Komisiji za likovno umetnost za NAJVEČJI in NAJLEPŠI slavolok kjerkoli na svetu," je na družbenem omrežju zapisal Trump. Kot je dodal, bo slavolok čudovit dodatek na območju prestolnice.

Gre za še en projekt, s katerim želi ameriški predsednik pustiti svoj pečat, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Slavolok naj bi bil visok nekaj več kot 76 metrov in bi bil tako največji slavolok na svetu. Pariški Slavolok zmage, dokončan leta 1836, je denimo visok približno 50 metrov.

Postavili naj bi ga na krožišču v okrožju Columbia, od koder vodi most Arlington Memorial do Lincolnovega spomenika, poroča AFP.

Slavolok je med arhitekturnimi projekti, s katerimi želi Trump pustiti pečat v Washingtonu. Na posestvu Bele hiše gradi razkošno plesno dvorano, zaradi česar so porušili vzhodno krilo stavbe, kar je naletelo na številne kritike, sodnik pa je gradnjo v začetku aprila ustavil, dokler je ne odobri ameriški kongres. Vloženi so bili tudi načrti za podzemni center za obiskovalce v Beli hiši.

slavolok trump

KOMENTARJI15

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
JApajaDAja
11. 04. 2026 12.32
že preveč je bilo tega njegovega "pečatenja"-naj se sam zapečati za dobrobit človeštva!
Odgovori
0 0
Slovenska pomlad
11. 04. 2026 12.32
Zdaj sem pa še bolj ponosen na SDS,ki podpira modrega Trumpa in obsojenega Stevanovića.
Odgovori
+1
1 0
NeXadileC
11. 04. 2026 12.31
Glavno da so v vojni (nedokončana) vsi zmagali
Odgovori
0 0
NeXadileC
11. 04. 2026 12.32
...razen umrlih.
Odgovori
0 0
Uporabnik1935308
11. 04. 2026 12.30
Causecko, Hitler, pa Trump, isto sranje
Odgovori
+2
2 0
Ladybird77
11. 04. 2026 12.27
Če bo zaradi tega nehal noreti po svetu, naj bo visok 200 m.
Odgovori
+1
1 0
NeXadileC
11. 04. 2026 12.24
Brez arhitekta Speera mu to ne bo uspelo.
Odgovori
0 0
NeXadileC
11. 04. 2026 12.27
... a slednjii je žal umrl 1. Septembra 1981 v Londonu.
Odgovori
0 0
NeXadileC
11. 04. 2026 12.31
Razlagalnik: " "Speer, imenovan tudi »prvi arhitekt Tretjega rajha«, je bil Hitlerjev glavni arhitekt v nacistični Nemčiji, leta 1942 pa je v Hitlerjevem kabinetu postal minister za oborožitev. Po vojni mu je bilo sojeno v Nürnbergu, kjer je izrazil obžalovanje, obsojen pa je bil na dvajset let zapora.[6] Po izpustitvi iz zapora Spandau je postal uspešen publicist, saj je zapisal več delnih avtobiografskih del. Njegova pričevanja so sprožila razprave zlasti ob njegovi samopodobi »dostojnega nacista«. Znan je po megalomanskih zamislih o obnovi Berlina (kot so petkilometrska avenija skozi Berlin z velikansko 250 metrsko kupolasto zgradbo na enem koncu in 130 metrov visokim slavolokom na drugi strani) ter po načrtovanju velikih zgradb tako, da bi imele v daljni prihodnosti »vrednost razvalin«. Po tej teoriji, ki jo je Hitler vneto podpiral, naj bi bile vse nove zgradbe zgrajene tako, da bi bile njihove razvaline tisoče let umetniško lepe. Take ruševine bi bile oporoka veličastju Tretjega rajha, kot so bile starogrške in starorimske razvaline simboli za veličastje njihovih civilizacij.
Odgovori
0 0
Žmavc
11. 04. 2026 12.24
Strgalo se mu je. 🤭
Odgovori
0 0
NeXadileC
11. 04. 2026 12.23
Zraven McDonaldsa?
Odgovori
0 0
avzbk
11. 04. 2026 12.03
Naj si ga sam plača!
Odgovori
+2
3 1
Watch-Man X
11. 04. 2026 11.43
Satanizem do konca (:
Odgovori
+4
5 1
poper00
11. 04. 2026 12.24
Tudi Janša si je postavil ploščo že leta nazaj in prav tako je želel graditi zakloniča in bunkerje do Cankarjevega doma.
Odgovori
-1
1 2
Pajki
11. 04. 2026 12.28
Bi rekel, da imajo komunisti in partizani veċ spomenikov, a?
Odgovori
0 0
