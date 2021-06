Največji dobavitelj mesa na svetu tarča hekerskega napada. Se bo to poznalo na cenah?

New York, 02.06.2021, 7:26 | Posodobljeno pred 18 minutami

Ameriška podružnica sicer brazilskega mesnopredelovalnega podjetja JBS je ameriške oblasti obvestila, da je bila tarča hekerskega napada, domnevno iz Rusije, zaradi česar so morali v nekaj obratih ustaviti proizvodnjo. Napad je prizadel tudi podružnice v Avstraliji in Kanadi. Napad bi lahko povzročil pomanjkanje mesa na trgu in posledično višje cene za kupce.