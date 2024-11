'Največji izziv v vesolju predstavlja Kitajska'

Peking in Moskva trenutno sodelujeta pri gradnji lunarne postaje in sta v pobudo, ki naj bi bila konkurenca ameriškemu programu Artemis, vključila še države, kot so Egipt, Južna Afrika, Tajska in Pakistan. Ameriške vesoljske sile so bile ustanovljene leta 2019, da bi vesolje obravnavale kot vojaško prizorišče poleg tradicionalnih vej zračnih, pomorskih, kopenskih in kibernetskih sil. Trenutno razvijajo sisteme za zaščito dragih satelitov in odvračanje rivalskih držav od uporabe kakršnih koli vesoljskih sistemov v primeru spora. Primer take grožnje bi bil denimo laser, s katerim je mogoče zaslepiti optične senzorje satelitov.

Velik problem predstavlja tudi vohunjenje za satelitsko komunikacijo. Letošnji proračun ameriških vesoljskih sil znaša nekaj manj kot 27 milijard evrov, poleg seveda okoli 25 milijard evrov, ki jih ima Nasa. Vesoljski programi, ki jih torej financira ameriška vlada so daleč pred tistimi, ki jih ima Evropa z vsemi svojimi proračuni nacionalnih vlad. Nekatere evropske države, kot so Francija, Velika Britanija in Nemčija, sicer prav tako ustanavljajo vesoljske oddelke svojih vojsk, vendar v veliko manjšem obsegu kot Washington.