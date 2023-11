Največji jedrski reaktor v Evropi izključen iz omrežja

"Izkazalo se je, da je vzrok za napako nepravilno merjenje temperature v hladilnem sistemu generatorja," so sporočili iz TVO in dodali, da incident ni vplival na jedrsko varnost.

Olkiluoto 3, ki pokriva 14 odstotkov finskih potreb po elektriki, so v omrežje priključili aprila letos. Reaktor so v omrežje priključili 18 let po začetku gradnje in 14 let po prvotno predvidenem priklopu v omrežje. Zgradil ga je francosko-nemški konzorcij Areva-Siemens.

Po zmogljivosti gre za največji reaktor v Evropi

Pri reaktorju Olkiluoto 3 gre za evropski tlačnovodni reaktor. Ta tip jedrskega reaktorja so zasnovali po jedrski nesreči v Černobilu leta 1986 in ob večji moči zagotavlja večjo varnost. Kljub temu novim reaktorjem številni nasprotujejo, pri čemer poleg še vedno nezanemarljivih varnostnih tveganj poudarjajo predvsem problematiko skladiščenja jedrskih odpadkov.

Olkiluoto 3 je s 1600 megavati zmogljivosti največji reaktor v Evropi, medtem ko za največjo jedrsko elektrarno velja elektrarna Zaporožje v Ukrajini. Ta elektrarna, ki jo sicer ogrožajo spopadi zaradi ruske agresije na Ukrajino, ima šest reaktorjev.