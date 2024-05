Največji medicinski preboj od odkritja statinov?

Nova študija v Veliki Britaniji namreč razkriva, da bi lahko zdravilo za zdravljenje debelosti znižalo tveganje za srčni napad in imelo ugodne vplive na bolezni srca in ožilja. Pri udeležencih raziskave se je ob jemanju zdravila tveganje za srčno-žilne bolezni znižalo za kar 20 odstotkov, poroča Guardian.

Študija, ki so jo predstavili na Evropskem kongresu o debelosti (ECO), pod vodstvom raziskovalcev na Univerzi v Londonu, je pokazala, da semaglutide zmanjšuje kardiovaskularne dejavnike tveganja, in sicer ne glede na začetno težo posameznikov ali na to, koliko kilogramov so izgubili.

Profesor John Deanfield, direktor Nacionalnega inštituta za raziskovanje srčno-žilnih bolezni in glavni avtor študije, pravi, da bi bilo smiselno zdravilo rutinsko predpisovati za zdravljenje srčno-žilnih bolezni. Napoveduje, da bi lahko na milijone ljudem v Veliki Britaniji v prihodnjih nekaj letih predpisali to zdravilo.

V raziskavi je sodelovalo 17.604 odraslih iz 41 držav, starih 45 let in več, z indeksom telesne teže 27. Udeleženci, ki so v preteklosti že imeli težave z boleznimi srca in ožilja, so za povprečno 40 mesecev prejemali 2,5 miligrama zdravila na teden, ena skupina pa je prejemala placebo.

Od 8.803 udeležencev, ki so prejemali zdravilo, jih je 569 (6,5 %) doživelo nek srčno-žilni zaplet, v placebo skupini pa je tak zaplet doživel 701 (8 %) od 8.801 udeleženca.

Deanfield zdravilo primerja z revolucionarnim odkritjem statinov v 90. letih. "Imamo zdravilo, ki bi lahko pomenljivo vplivalo na zdravljenje kroničnih bolezni," je prepričan.

V Veliki Britaniji ima kar 7,6 milijona ljudi težave s srčno-žilnimi obolenji.