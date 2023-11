Največji modri diamant na dražbi prodali za 41 milijonov evrov

Največji modni živo modri diamant, ki so ga kadar koli prodajali na dražbi, so v torek prodali za skoraj 44 milijonov dolarjev (41 milijonov evrov). Prstan s 17,61-karatnim diamantom Bleu Royal je bil 50 let del zasebne zbirke, na dražbi pa so ga tokrat ponudili prvič. "Ta diamant je eden najredkejših, ki so jih kdaj odkrili," so sporočili iz dražbene hiše.

icon-expand Modri diamant Bleu Royal so prodali za 41 milijonov evrov. FOTO: AP Prstan z elegantnim modrim 17,61-karatnim diamantom Bleu Royal je bil eden izstopajočih kosov dražbene hiše Christie's v Ženevi, prodali pa so ga za precej višjo ceno, kot so sprva predvidevali, poroča agencija AP. V dražbeni hiši so namreč ocenili, da bi lahko prstan dosegel okoli 35 milijonov dolarjev (32 milijonov evrov), a naposled je diamant nanesel kar 43,8 milijona evrov oz. 41 milijonov evrov. Bleu Royal je sicer po besedah dražbene hiše eden najredkejših diamantov. To je največji modni živo modri dragulj, ki je bil v zgodovini dražb kdaj naprodaj, so sporočili iz hiše Christie's. icon-expand To je največji modni živo modri dragulj, ki je bil v zgodovini dražb kdaj naprodaj. FOTO: AP Diamant je bil 50 let del zasebne zbirke, zdaj pa ga bodo predali drugi zasebni zbirki. Max Fawcett, vodja oddelka za nakit Christie's v Ženevi, je dejal, da so z dražbo izjemno zadovoljni. "To je bil najdražji kos nakita, ki ga je v letu 2023 prodala katera koli dražbena hiša," je dodal. Dražba poteka med 3. in 16. novembrom. Na torkovi dražbi je Christie's prodal na desetine redkih kosov nakita v skupni vrednosti več kot 77 milijonov dolarjev (72 milijonov evrov), že v ponedeljek pa so v ločeni dražbi prodali tudi uro Rolex, ki jo je v filmu 'Apokalipsa zdaj' nosil ameriški igralec Marlon Brando. Na dražbi je nanesla okoli pet milijonov dolarjev (4,6 milijona evrov). Na hrbtno stran ure je igralec vgraviral svoj podpis. Na spletu dražbena hiša prodaja tudi biserno ogrlico, ki jo je v zadnjem prizoru filma Rimske počitnice nosila Audrey Hepburn. Pri Christie's so sporočili, da so bili v 250-letni zgodovini dražb v letih 2010, 2014 in 2016 naprodaj samo trije modni živo modri diamanti, ki so presegali 10 karatov. 14,62-karatni diamant Oppenheimer Blue so leta 2016 prodali za več kot 57 milijonov dolarjev (več kot 53 milijonov evrov).