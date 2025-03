Največji napad z droni na Rusijo

Rusko obrambno ministrstvo je navedlo, da je vojska danes sestrelila 337 dronov, od tega 91 okoli Moskve in 126 v obmejni regiji Kursk. V napadu je bil v južnih predmestjih prestolnice ubit najmanj en človek, še trije so ranjeni, so sporočile regionalne oblasti.

Medtem na fronti še vedno potekajo siloviti spopadi v okolici Pokrovska in Toretska, kjer so ukrajinske sile uspele v nekaj protinapadih zaustaviti rusko napredovanje in ponovno zasesti nekaj izgubljenih utrdb v letošnji zimski ruski ofenzivi. Na drugi strani pa se je Rusija očitno osredotočila na Kursk, kjer je v zadnjih 48 urah dosegla pomembne preboje fronte, ukrajinskim silam pa celo grozi večja obkolitev v okolici mesta Sudža, kjer že potekajo boji.

Ukrajina je obsežen napad sprožila na dan začetka pogovorov predstavnikov Kijeva in Washingtona, ki bodo v savdski Džedi iskali pot do miru.

Savdska Arabija je prejšnji mesec že gostila pogovore med ameriškimi in ruskimi predstavniki, na katerih so govorili o obnovi odnosov med Moskvo in Washingtonom, pa tudi o Ukrajini.

Z današnjim napadom na Moskvo želi Kijev po lastnih navedbah ruskega predsednika Putina spodbuditi, da bi sprejel tovrstno prekinitev ognja.

"Gre za dodaten signal, naslovljen na Putina, da bi ga spodbudili k interesu za prekinitev ognja v zraku," je dejal tiskovni predstavnik vladnega centra proti dezinformacijam Andrij Kovalenko.