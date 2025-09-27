Največja nezakonita tovarna: na dan proizvedli več kot 7 milijonov cigaret

Proizvodnja ponarejenih cigaret je potekala v podzemnem bunkerju v bližini mesta Cassino jugovzhodno od Rima. Na 1600 kvadratnih metrih so v tovarni po oceni policije proizvajali več kot sedem milijonov cigaret na dan oziroma 2,7 milijarde na leto.

Dostop do nezakonite tovarne so odkrili med preiskavo popolnoma praznega skladišča. V kartonasti škatli so nato odkrili stikala, ki so upravljala aluminijasto kabino, za katero je bil skrit bunker.