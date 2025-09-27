Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronika TujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronika TujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenija TujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Tujina

Največja nezakonita tovarna: na dan proizvedli več kot 7 milijonov cigaret

Rim, 27. 09. 2025 15.28 | Posodobljeno pred 16 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
N.L.
Komentarji
1

Italijanska carinska policija je v največji nezakoniti tovarni, ki je bila kdaj odkrita v Italiji, zasegla več kot 150 ton ponarejenih cigaret, so sporočile pristojne oblasti. Po ocenah policije je tovarna proizvajala več kot sedem milijonov cigaret na dan. Letni prihodki tovarne so po ocenah presegli 900 milijonov evrov. V zvezi s proizvodnjo so identificirali več osumljencev, eden pa je bil aretiran.

Proizvodnja ponarejenih cigaret je potekala v podzemnem bunkerju v bližini mesta Cassino jugovzhodno od Rima. Na 1600 kvadratnih metrih so v tovarni po oceni policije proizvajali več kot sedem milijonov cigaret na dan oziroma 2,7 milijarde na leto.

Dostop do nezakonite tovarne so odkrili med preiskavo popolnoma praznega skladišča. V kartonasti škatli so nato odkrili stikala, ki so upravljala aluminijasto kabino, za katero je bil skrit bunker.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Po navedbah italijanske policije je bila tovarna zgrajena po najnaprednejših tehnoloških standardih in opremljena s tremi linijami za predelavo tobaka in pakiranja cigaret.

Tajna tovarna, v kateri so lahko proizvedli okoli 5000 cigaret na minuto, je bila opremljena tudi s sistemom prezračevanja, ki je preprečeval uhajanje emisij iz proizvodnega procesa.

Italijansko ministrstvo za finance je ocenilo, da so letni prihodki tovarne presegli 900 milijonov evrov. Do danes pa je preiskava odkrila skupno okoli 600 milijonov evrov neplačanih davkov.

ponarejene cigarete nezakonita tovarna Italija carinska policija davčna utaja
Naslednji članek

Polarni medvedi zavzeli zapuščeno sovjetsko raziskovalno postajo

KOMENTARJI (1)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
tmj
27. 09. 2025 15.52
evo zakaj se ne ukinejo cigareti pa čeprov so skodljivi smrtno
ODGOVORI
0 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1256