Največji požar v naravi v zadnjih 50 letih: dve smrtni žrtvi, 26 ranjenih

Reševalne ekipe so evakuirale vaščane, ujete v ognju v regiji Lofou v Limasolu, kjer so v vozilih na cesti Monagri-Alassa odkrili dve zogleneli trupli, za kateri se domneva, da sta žrtvi, ki sta bežali pred plameni. Njuni trupli so poslali v identifikacijo.

V požaru na podeželju v Limasolu je bilo poškodovanih skupno 26 ljudi, vključno z 10 gasilci in 16 vaščani, ki so jih odpeljali na zdravljenje v različne bolnišnice.

Južne bolnišnice so bile ta teden v stanju pripravljenosti zaradi opozorila "rumene kode", ki napoveduje temperature nad 44 stopinj Celzija.

Grški Ciprčani se s požari v Limasolu borijo s skoraj 300 gasilci, prostovoljci in 18 letali, požari pa so povzročili povečan promet in motnje v letenju na letališčih v Larnaki in Paphosu.

Španija, Jordanija, Egipt, ZDA, EU in Izrael so grškemu Cipru poslali pomoč in podporo pri gašenju požarov.

Izrael je potrdil, da bo pod vodstvom zunanjega ministra Gideona Sarja zagotovil zračno pomoč, letala za pomoč pa naj bi vzletela v četrtek zvečer.

Grčija se je soočila s kritikami zaradi zamude pri odzivu, grško-ciprski minister za pravosodje Marios Hartsiotis pa je pojasnil, da požari v Grčiji omejujejo njeno sposobnost pomoči.

Helikopterji britanskih kraljevih zračnih sil, ki delujejo iz britanskih baz v grško-ciprski upravi, tudi sodelujejo pri gašenju.