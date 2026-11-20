Pri enem od dvanajstih bolnikov, ki so poleg kemoterapije prejemali zdravilo daraxonrasib, raka na slikovnih preiskavah niso več zaznali, navaja BBC. Pri skoraj vseh od 61 sodelujočih bolnikov, ki so jim pred kratkim diagnosticirali napredovalega raka trebušne slinavke z zasevki v drugih delih telesa, pa so tumorji prenehali rasti. Zdravniki opozarjajo, da še ni jasno, kako dolgo lahko zdravilo zadržuje bolezen pod nadzorom, zato ga zaenkrat še ne moremo razumeti kot zdravilo, ki raka dokončno pozdravi. Evropska komisija je sicer za zdravilo daraxonrasib že v torek izdala dovoljenje za promet v EU.

Izjemen napredek

Pri organizaciji Cancer Research UK so dosežek označili za "največji korak naprej v zadnjih desetletjih" za bolnike z rakom trebušne slinavke. Zdravnik Sam Godfrey je za BBC dejal, da so rezultati izjemno spodbudni. "To novo zdravilo je našlo način, kako ciljati nekaj, kar je doslej veljalo za nedosegljivo tarčo," je povedal in dodal, da končno opažajo napredek, ki ga že dolgo čakajo. Rak trebušne slinavke velja za enega najtežje ozdravljivih rakavih obolenj in ima med pogostejšimi vrstami raka eno najnižjih stopenj preživetja. Čeprav lahko kemoterapija tumorje nekoliko zmanjša, se bolezen pogosto znova razmahne. Večina bolnikov z napredovalo obliko bolezni namreč preživi le nekaj mesecev, ne pa let.

Rak trebušne slinavke FOTO: Shutterstock

Zdravniki upajo, da bi novo zdravljenje lahko bolnikom prineslo več časa, tudi če bolezni ne bi moglo dokončno ustaviti. Bolnike so spremljali v povprečju leto in pol, pri nekaterih pa se v tem času rak ni vrnil. Za ugotovitev, ali je mogoče pri delu bolnikov doseči dolgotrajno remisijo in kako dolgo ta lahko traja, bodo potrebne daljše raziskave. V raziskavi prve in druge faze so ugotovili, da so pri 90 odstotkih bolnikov tumorji prenehali rasti, pri nekaj več kot 60 odstotkih so se tumorji zmanjšali ali izginili, pri približno osmih odstotkih oziroma enem od dvanajstih bolnikov pa tumorjev na CT-preiskavah niso več zaznali.

Možnost daljšega preživetja

Zdravnik Wungki Park iz ameriškega centra Memorial Sloan Kettering Cancer Center, ki sodeluje v raziskavi, je dejal, da so dosedanji rezultati zelo spodbudni. "Začenjamo opažati ne le večji delež odzivov tumorjev na zdravljenje, temveč tudi globlje odzive in skoraj podvojeno trajanje nadzora nad boleznijo, kar bi se lahko sčasoma odrazilo tudi v daljšem preživetju bolnikov," je povedal. Daraxonrasib je tarčno zdravilo, ki je bilo v ZDA že odobreno za uporabo. Deluje tako, da blokira določene mutacije, imenovane RAS, ki so prisotne pri večini primerov raka trebušne slinavke in spodbujajo rast tumorjev. Podobne mutacije najdemo tudi pri številnih drugih vrstah raka, med drugim pri pljučnem in raku jajčnikov, zato bi lahko zdravilo pomagalo tudi drugim bolnikom. Godfrey meni, da bi bilo mogoče zgodnje uspehe pri zdravljenju raka trebušne slinavke v prihodnosti prenesti tudi na druge vrste raka. Obenem opozarja, da so daljše raziskave nujne, saj se rak lahko vrne. Tudi ko preiskave ne pokažejo več znakov bolezni, ne moremo reči, da je človek dokončno ozdravljen, je poudaril. Profesorica Elena Garralda, predsedujoča evropskemu onkološkemu simpoziju EORTC–NCI–AACR 2026, kjer bodo rezultate predstavili strokovni javnosti, je poudarila, da bi lahko kombinirano zdravljenje pomembno izboljšalo tako skupno preživetje bolnikov kot čas do ponovnega napredovanja bolezni.