Največji protest v Izraelu doslej: Pol milijona Izraelcev proti prenovi pravosodja

Kljub temu se postopek sprejemanja reforme nadaljuje. Njene ključne dele bi lahko kneset v zadnjem branju sprejel že v prihodnjem tednu, poročajo izraelski mediji. Cilj sporne reforme je povečanje moči parlamenta in znatna omejitev možnosti vrhovnega sodišča, da razveljavi zakone in vladne odločitve. Z njo želijo vladi zagotoviti tudi nadzor nad imenovanjem vrhovnih sodnikov.

Vrstijo se opozorila, da bodo zakonodajalci z reformo dobili skoraj nenadzorovano oblast. Kritiki so izrazili tudi bojazen, da se bo lahko Netanjahu po njenem sprejetju izognil obsodbi na sojenju zaradi korupcije. Netanjahu in njegovi zavezniki trdijo, da je reforma potrebna za odpravo neravnovesja moči med izvoljenimi poslanci in vrhovnim sodiščem.

Izraelske enote ustrelile tri oborožene Palestince

V bližini mesta Nablus na Zahodnem bregu so odjeknili streli, izraelske enote naj bi ustrelile tri oborožene Palestnice, stare 24, 22 in 18 let. Po besedah izraelske vojske, je sicer prišlo do streljanja po tem, ko so Palestinci streljali na postojanko izraelske vojske.

Ubiti Palestinci so bili identificirani kot pripadniki brigade mučenikov Al Akse, oborožene veje stranke Fatah palestinskega predsednika Mahmuda Abasa.