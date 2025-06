Največji ruski napad z droni v Harkovu ubil najmanj tri

Kot je dejal župan Harkova Ihor Terehov, so bile v največjem ruskem napadu z dronom na drugo največje ukrajinsko mesto Harkov ubite najmanj tri osebe, 17 pa je bilo ranjenih.

Po njegovih navedbah naj bi Rusija ponoči izstrelila 48 dronov, dve raketi in štiri jadralne bombe.

"Imamo veliko škode," je rekel in dodal, da so bile prizadete tri visoke stanovanjske stavbe. Pojavili so se posnetki, ki prikazujejo več nadstropij ene od takšnih stavb v ognju.