Kdo je Big John? Orjaški dinozaver, star več kot 66 milijonov let, ki so ga našli pred leti. Sedaj je ta največji triceratops, ki so kdajkoli odkrili, pripravljen na jutrišnjo dražbo, ki bo v Parizu. Njegovo okostje ocenjujejo na milijon in pol evrov, pričakujejo pa, da bo cena precej višja. In kdo bo kupil starega osem metrskega orkana?