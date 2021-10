Jeff Bezos, Richard Branson, Elon Musk – trojica bogatašev, katerih cilj je vesolje oziroma raziskovanje vesolja in iskanje načina, kako ga spremeniti v delovno okolje ali habitat. Vesoljski tekmi, ki jo bijejo med seboj, namenjajo milijone. A vse več je tistih, ki menijo, da je merjenje egov bogatašev nekoliko neokusno početje. Na čelo kritikov se je zdaj postavil britanski princ William, ki pravi, da se morajo največji umi sveta namesto na izlete v vesolje osredotočiti na to, kako rešiti Zemljo.

icon-expand Princ William in Kate Middleton FOTO: AP

Princ William je v intervjuju za Newscast na BBC kritiziral vesoljsko dirko in vesoljski turizem, pogovor pa so objavili, potem ko se je igralec William Shatner v zgodovino zapisal kot najstarejši človek v vesolju. 90-letni igralec, znan po svoji vlogi kapitana Jamesa T. Kirka v Zvezdnih stezah, se je včeraj iz puščave v Teksasu v vesolje dvignil v raketi Blue Origin, ki jo je zgradilo podjetje za vesoljska potovanja ustanovitelja Amazona Jeffa Bezosa. "Največji umi bi se morali osredotočiti na reševanje tega planeta, ne na iskanje novega," je bil kritičen William. Tudi udeležence vrha Cop26, na katerem bodo svetovni voditelji konec meseca v Glasgowu govorili o ukrepanju proti podnebnim spremembam, je posvaril pred "pametnimi govori, pametnimi besedami in premalo dejanji". "Vrh bi moral zelo jasno opredeliti težave in povedati, kakšne bodo rešitve," je prepričan. Opozoril je tudi na naraščanje "podnebne tesnobe" pri mladih in dejal, da bi bila "popolna katastrofa", če bi moral njegov najstarejši sin, princ George, v svojih tridesetih letih govoriti o istih vprašanjih, saj bo takrat že prepozno. "Mladi zdaj odraščajo v svetu, v katerem je njihova prihodnost v bistvu ves čas ogrožena. To je zelo vznemirjajoče in povzroča veliko tesnobe," je poudaril. Izpostavil je, da sta bila reševanju okoljskih vprašanj zavezana že njegov dedek in predvsem oče, ki je bil v tem smislu "pred svojim časom", je ocenil William. Dejal je, da so se njegovi pogledi na ta vprašanja nekoliko spremenili, odkar ima otroke: "Zanje želim stvari, v katerih sem užival sam – življenje na prostem, naravo ... Želim, da imajo to tudi vsi drugi otroci, ampak če ne bomo previdni, bomo svoje otroke oropali prihodnosti in mislim, da to ni pošteno. "

icon-expand Blue Origin, Jeff Bezos FOTO: Profimedia

Domovi in industrija v vesolju Analitiki se sicer strinjajo, da bogatašev, ki te dni bijejo vesoljsko tekmo, ne zanima zgolj vesoljski turizem, ampak so apetiti precej večji. Muska denimo zanima Mars. "Njegova strast je ljudi spraviti na Mars, ki zanj predstavlja rezervni načrt za Zemljo, človeštvo pa bi rad spremenil v vrsto, ki živi na več planetih," je za Guardian dejala Marcia Smith, ustanoviteljica in višja analitičarka pri spacepolicyonline.com. "Bezosa zanimata Luna ter prostor med Zemljo in Luno. Vso težko industrijo želi z Zemlje preseliti v cislunarni prostor. Govori o preoblikovanju Zemlje za lahko industrijo in bivanje," nadaljuje. Oba torej zanima, kako rešiti Zemljo vseh njenih težav, vendar imata zelo različno vizijo, kako se bo to zgodilo. Tudi Branson pravi, da je cilj njegovega programa "boljši izkoristek vesolja", da bi bilo naše življenje na Zemlji bolj trajnostno. Toda kritiki torej svarijo, da izvoz težav ni rešitev, sprašujejo pa se tudi, ali ne bi tovrsten napredek spet koristil zgolj bogatim.

icon-expand Virgin Galactic FOTO: Profimedia