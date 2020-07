Italijanska policija zasegla kar 14 ton 'droge džihadistov'

V Italiji so zasegli rekordnih okoli 14 ton amfetaminov v vrednosti več kot milijarde evrov, so sporočili danes iz italijanske policije. Droge so zaradi snovi, iz katere so tabletke, povezali s skrajno Islamsko državo (IS), poročajo tuje tiskovne agencije.

Tabletke so bile skrite v papirnatih cilindrih in so jih najverjetneje proizvedli v Nemčiji, so sporočili iz finančne kriminalistične policije."To je največji zaseg amfetaminov na svetu," so dodali.