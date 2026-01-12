Naslovnica
Tujina

Z lopatami odkidali sol in našli skritih 10 ton kokaina

Santa Cruz de Tenerife, 12. 01. 2026

Avtor:
T.H. STA
Zaseg desetih ton kokaina na morju

Španska policija je sporočila, da so na morju zasegli doslej največjo količino kokaina. Na kontejnerski ladji, ki je bila namenjena v Evropo, so v Atlantskem oceanu zasegli skoraj deset ton kokaina.

Prejšnji teden so preiskali ladjo, ki je iz Brazilije plula pod zastavo Kameruna, in na njej med tovorom soli našli skritih 294 paketov z 9994 kilogrami kokaina, je danes sporočila španska policija.

V operaciji, v kateri so s špansko policijo sodelovale ameriške, brazilske, britanske, francoske in portugalske oblasti, so aretirali tudi 13 članov posadke in zasegli strelno orožje.

Španska policija pozira pred zaseženimi paketi
Španska policija pozira pred zaseženimi paketi
FOTO: Profimedia

Španija, ki ima tesne vezi z Latinsko Ameriko in je blizu Maroka, ki je eden največjih proizvajalcev konoplje, je ključna vstopna točka za mamila v Evropo.

Leta 2014 je španska policija zasegla 13 ton kokaina na kontejnerski ladji, ki je v pristanišče Algeciras na jugu države prišla iz Ekvadorja. To je bil največji zaseg droge v Španiji.

kokain zaseg ladja morje policija

Ajatola Hamenej o Trumpu: Tirane so strmoglavili, tudi njega bodo

