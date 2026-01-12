Z lopatami odkidali sol in našli skritih 10 ton kokaina

Prejšnji teden so preiskali ladjo, ki je iz Brazilije plula pod zastavo Kameruna, in na njej med tovorom soli našli skritih 294 paketov z 9994 kilogrami kokaina, je danes sporočila španska policija.

V operaciji, v kateri so s špansko policijo sodelovale ameriške, brazilske, britanske, francoske in portugalske oblasti, so aretirali tudi 13 članov posadke in zasegli strelno orožje.

Španija, ki ima tesne vezi z Latinsko Ameriko in je blizu Maroka, ki je eden največjih proizvajalcev konoplje, je ključna vstopna točka za mamila v Evropo.

Leta 2014 je španska policija zasegla 13 ton kokaina na kontejnerski ladji, ki je v pristanišče Algeciras na jugu države prišla iz Ekvadorja. To je bil največji zaseg droge v Španiji.