Največji zaslužkarji: poleg dela v parlamentu še dodatnih 657.000 evrov

Poslanci Evropskega parlamenta sicer lahko delajo oziroma dobivajo plačilo tudi izven parlamenta, a morajo dodaten zaslužek prijaviti v skladu s pravili, ki so jih poostrili po korupcijskem škandalu Katargate.

Dodatna plačila so poleg ugodnosti, ki jih uživajo vsi poslanci Evropskega parlamenta, še osnovna plača v višini 124.000 evrov, nadomestilo stroškov v višini 59.400 evrov in nadomestilo za udeležbo, ki običajno znaša 52.800 evrov.

Na vrhu seznama je Romun Gheorghe Piperea , ki letno dodatno zasluži 657.000 evrov, predvsem v odvetniški družbi, ki jo je ustanovil. Sledita mu francoski zdravnik Laurent Castillo in Italijan Roberto Vannacci , ki je leta 2023 izdal politično knjigo, ki se je očitno izkazala za uspeh.

A Transparency International ni toliko zaskrbljen zaradi višine dodatnih zaslužkov, temveč bolj zaradi možnosti poseganja v dnevne naloge. "Poslanci nimajo pravice opravljati plačanih dejavnosti lobiranja v skladu z notranjimi predpisi parlamenta," je za Euronews povedal Raphaël Kergueno, višji uradnik za politiko pri organizaciji. Toda dodal je, da nejasnost tega pravila pomeni, da je "vsak politik prepuščen presoji, da ugotovi, ali obstaja navzkrižje interesov ali ne".

Opisuje primere, kot sta Stefan Köhler (Nemčija/Evropska ljudska stranka) in Christine Singer (Nemčija/Renew). Vsak od njiju zasluži tisoče na mesec od Združenja bavarskih kmetov, ki zastopa regionalne kmetijske in gozdarske interese, ob tem pa oba sedita tudi v Odboru za kmetijstvo in okolje. Čeh Filip Turek navaja 10.000 evrov mesečnega zaslužka kot samostojni svetovalec v avtomobilski industriji – sektorju, o katerem veliko govori tudi v svojem delu kot poslanec Evropskega parlamenta.

Francoski zdravnik in poslanec Castillo svoj dodaten zaslužek pojasnjuje z besedami, da je pomembno, da ohrani vez s svojim zdravniškim poslanstvom, ki je pomagati drugim.

Monika Hohlmeier (Nemčija/EPP), ki za svoje delo v multinacionalnem kmetijskem in energetskem podjetju BayWa zasluži okoli 75.000 evrov na leto, prav tako meni, da morajo biti evropski poslanci dejavni tudi na drugih področjih, ne samo v parlamentu.

Charles Goerens (Luksemburg/Renew Europe) zasluži 43.000 evrov kot neodvisni upravitelj pri podjetju Foyer Finance, ki ima v lasti deleže v investicijskih in zavarovalniških družbah. A ob tem zatrjuje, da to nikakor ne vpliva oziroma se ne križa z delom v parlamentu.

A v Transparency International niso povsem prepričani v argumente poslancev. Menijo, da poslanec Evropskega parlamenta lahko predloži vprašanja o določeni temi ali skuša vplivati na svoje kolege, tudi če ni neposredno vpleten v delo določenega odbora. "Izjave mora preveriti Evropski parlament ali še bolje zunanji organ ... Treba je uporabiti tudi sankcije za kršitve kodeksa ravnanja," so prepričani.

V maju je bil absolutni rekorder Litovec Viktor Uspaskič, ki je zaslužil dodatne tri milijone evrov. Uspaskič sicer ni več poslanec, avgusta pa se je znašel v kazenski preiskavi zaradi goljufanja pri izplačilih.

Piperea, Köhler, Singer in Turek se niso odzvali, še poroča Euronews.